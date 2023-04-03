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全美最佳房市 奧斯汀居冠

編譯陳盈霖／綜合外電報導
全美房地產市場增長和穩定前20名城市中，有12個位於德州，其中六個名列前十，奧斯汀排名全美第一。（KXAN）
全美房地產市場增長和穩定前20名城市中，有12個位於德州，其中六個名列前十，奧斯汀排名全美第一。（KXAN）

德州KXAN電視台報導，根據SmartAsset一項新研究，全美房地產市場增長和穩定前20名城市中，有12個位於德州，其中六個名列前十，奧斯汀排名全美第一。德州第一大城休士頓房價，25年來未貶值。

SmartAsset使用聯邦住房管理署（Federal Housing Administration）數據，比較1998年至2022年間，全美400個大都市房價數據，並計算這段時間累積漲幅，以及房價大幅下跌頻率，比較穩定性和整體房價增長兩項指標。

研究指出，奧斯汀-圓石-喬治城（Austin-Round Rock-Georgetown）都會區整體排名全美第一。「自1998年至2022年，房價上漲353.92%，是我們研究累積漲幅最大的地區，超過全美其他都會區，沒太多下行空間。」

過去20年，該地區人口幾乎翻了一番，部分原因是蘋果、亞馬遜、特斯拉等大型科技公司進駐帶動經濟。

排名第二的是德州西部米德蘭（Midland）都會區，1998年至2022年房價上漲255.5%。研究指出，當地石油和天然氣儲備有助於經濟，包括最近發現全美最大石油儲備之一。

排名第七為敖德薩（Odessa），同期房價增長226%，但波動性是該研究前十名中最大。

達拉斯-普萊諾-歐文（Dallas-Plano-Irving）排名第八。研究稱，身為德州人口第三大城，達拉斯是AT&T和西南航空等大企業所在地，艾克森美孚（ExxonMobil）總部位於歐文。這些大型企業有助吸引勞工、穩定經濟，過去25年房價上漲213%。

聖安東尼奧-新布朗費爾斯（San Antonio-New Braunfels）排名第九。自1998年以來，該地區房價上漲兩倍，過去20年人口穩步增長。

休士頓-伍德蘭-糖城（Houston-The Woodlands-Suger Land）排名第十。數據稱，休士頓房價過去25年上漲200%以上，幾乎沒貶值。

德州其他排名前20名都會區，還包括13名的韋科（Waco）、14名福和-阿靈頓-格雷普維恩（Fort Worth-Arlington-Grapevine）、15名聖安吉洛（San Angelo）、18名大學城-布萊恩（College Station-Bryan）、19名謝爾曼-丹尼森（Sherman-Denison）、20名阿比林（Abilene）。

房價 德州 休士頓

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