休城豪宅區槍案 賓士車主遭擊斃

德州最豪奢的住宅區邊緣，30日傍晚發生疑似槍手跟蹤行刺事件，一名開賓士車(Mercedes-Benz)的非洲裔年輕人被兩名槍手一陣亂槍打死，警方認為這不是偶發事件，但沒有任何可供破案的線索。

位於休士頓 市中心西邊的「河橡區」(River Oaks)是全美國最豪奢的住宅區之一，與南加州 洛杉磯市的比佛利山 莊(Beverly Hills)齊名。休士頓市警局局長費納(Troy Finner)在記者會上指出，30日(周四)傍晚6時剛過，一位男性駕駛人開著一輛白色的賓士車在米德巷(Mid Lane)上行駛，車子開到2100街段的時候，一輛黑色的速霸陸(Subaru)開到賓士車的左側並排行駛，接著就聽到一陣槍響。

休士頓的KTRK電視台報導，根據目擊者的敘述，賓士車的司機是一位看似20多歲的非洲裔男子，車上沒有乘客，速霸陸車上有兩人，這兩人都持槍，他們開槍射擊後下車，似乎是要確認槍擊目標已經斷氣，接著兩人徒步沿著聖費里裴街(San Felipe)逃走，那輛速霸陸被棄置在路上，警方正在確認那輛車是不是歹徒偷來作案之用。

兩名槍手都穿著一身黑衣黑褲，並有頭罩蓋住大部分的臉部，還戴著太陽眼鏡，根本看不出他們的真面目。警方正在調閱附近商家與住宅的錄像，希望能找出一點蛛絲螞跡，否則破案會困難重重。奉派前來調查的警員在路面上找到許多彈殼，因此認為這位非洲裔賓士駕駛人可能與人結仇。