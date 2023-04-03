我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

竊郵件洗支票又見猖獗 加州去年遭竊500萬元

金融時報：台灣可能很快再丟邦交國 5、6月關鍵

德州人語／警察自身難保 民眾怎麼辦？

德州人語
德州人語
德州人語

美國近年興起「打擊警察」歪風，尤其非裔佛洛依德被警察跪頸致死後，有些城市甚至祭出裁撤警局、刪除警察預算等主張。據稱全美警察士氣低落、執法消極，導致治安更惡化。

近日消息，全美規模第二大的洛杉磯市警局，9300名警察包括警官、警員或臥底探員，個資全部可在網上查到。不是因駭客攻擊，而是媒體記者去年依法申請員警資料，再提供給Stop LAPD Spying Coalition團體，後者把它放上Watch the Watchers網站，只要輸入姓名、警證編號就能查到LAPD所有9300名員警個人資料。

警察肩負維護治安、保護民眾任務，性質特殊。如果他們的照片、全名、種族、階級、就職日期、部門與警證編號，都能在網上找到，歹徒和黑幫按圖索驥，警察人身和家屬安全保障何在？如果臥底探員、曾得罪歹徒的警察個資外洩，教他們如何維護治安？它傷害的不只是警察，而是社會治安體系，間接危害民眾。

洛市警局長摩爾(Michel Moore)等人，竟坐視這類敏感資料外洩，是「開放」過頭，或昏庸不負責？警員工會已提出調查，可能引發訴訟。

美國社會開放，許多事到荒腔走板地步。公布所有警察個資，就像公布全部聯邦公務員個資，或公布五個軍種全部兵員個資，都屬荒謬絕倫、後果難料的事，卻以透明化、公開化或對民眾負責為由；開放社會竟成自己的敵人，豈不荒謬。

網路時代個資保護，已成全球最大挑戰。所有民眾的身分資料、財務信用、銀行帳號和存款金額等，尤其姓名、社安號碼、出生日期等，都在政府或各金融機構的電腦系統中，必須靠絕對優勢的防火牆保護，不受駭客攻擊。這是網路興起前、一切靠紙張登錄資料不會發生的安全隱患。

資料數位化後，龐大數據庫成為黑白兩道，即政府、企業和駭客、非法組織之間較勁的場域，也是國與國諜報戰新戰場。2015年，美國內政部轄下人事管理局電腦主機遭駭，估計420萬筆現任與離職聯邦公務員個資遭竊，政府指控是中國駭客所為，但爭議並無下文。

多年前，台灣內政部戶籍資料被駭客攻擊，據稱2300萬民眾的資料被駭走，目標也指向中國大陸。去年迄今，駭客論壇breached.to上在銷售聲稱竊自中華民國戶政單位的2300萬筆數據，只要花錢，就能買到包括戶籍地、家人、配偶、身分證字號、學歷、地址、兵籍狀態、住宅類型等詳盡資料，引發民眾疑慮和撻伐。

同樣，去年7月，中國上海公安儲存雲端的資料庫疑遭駭，傳10億公民個資、報案紀錄外洩，媒體按資料查證，發現資料為真。有人猖狂放話，要價10枚比特幣、即約20萬美元即可獲得這些資料。

不知您是否試過，從谷歌搜尋或許可找到你的姓名、曾經住址、現在用或舊的電話號碼，但資料只是局部，只要花約29元，就可買到某人部分個資。這些資料讓人感覺隱私被侵犯，網路讓我們得到很多方便，但也失去很多保障。

警察 個資外洩 駭客

上一則

71歲重聽婦 轉機未果竟被捕

下一則

休城豪宅區槍案 賓士車主遭擊斃

延伸閱讀

非法移民偷渡 驚見58人塞在一輛卡車內

非法移民偷渡 驚見58人塞在一輛卡車內
洛城新語／警察自身難保 民眾怎麼辦？

洛城新語／警察自身難保 民眾怎麼辦？
警察自身難保 民眾怎麼辦？

警察自身難保 民眾怎麼辦？
德州報社恐關門 前總經理GoFundMe籌款 速募得27萬

德州報社恐關門 前總經理GoFundMe籌款 速募得27萬
個資恐洩 Windows截圖工具爆資安漏洞 微軟急釋更新檔

個資恐洩 Windows截圖工具爆資安漏洞 微軟急釋更新檔
洛市警局慘了…9300警個資全都露 臥底疑曝光

洛市警局慘了…9300警個資全都露 臥底疑曝光

熱門新聞

遇害的2歲男童泰倫．莫斯利。(美聯社)

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

2023-04-01 20:51
聯合航空宣布，從2025年起推出芝市區到歐海爾機場的電動飛機服務。(聯航官網)

塞車再見 聯航空中計程機 2025年芝市區飛歐海爾機場

2023-03-28 10:22
德布斯的寵物狗納米日前在27小時內產下21隻小狗。（德布斯提供）

維州大丹狗 27小時產21崽 逼近世界紀錄

2023-03-30 02:12
化學污染物流入德拉瓦河，費城居民擔心自來水遭到污染，搶購瓶裝水。(美聯社)

德拉瓦河水源驚傳遭污染 費城民眾瘋搶瓶裝水

2023-03-28 17:50
德州公共安全停日前在一輛舊卡車內，發現58位非法移民。（德州公共安全廳）

非法移民偷渡 驚見58人塞在一輛卡車內

2023-04-02 16:39
伊州州眾議會通過的新法，允許企業、商家設立「帶多間廁所的洗手間」開放為全性別使用，而非過去僅限獨立單間給全性別使用。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州允許男女同廁 眾議會表決過關

2023-03-29 11:29

超人氣

更多 >
丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司
WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月

WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月
歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」
哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞

哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞
阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用

阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用