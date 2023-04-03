我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

竊郵件洗支票又見猖獗 加州去年遭竊500萬元

金融時報：台灣可能很快再丟邦交國 5、6月關鍵

71歲重聽婦 轉機未果竟被捕

編譯林思牧／綜合報導
聽障女士凱倫麥基因搭不上班機，準備狀告奧斯汀市政府和警方。（奧斯汀警方／CBS)
聽障女士凱倫麥基因搭不上班機，準備狀告奧斯汀市政府和警方。（奧斯汀警方／CBS)

一名佛羅里達州71歲聽力障礙女士，半年前在奧斯汀機場轉機時遇班機誤點的事件，幾度轉折中她竟然被逮捕入獄三天，收押過程中她的臂骨折斷，她現在雇請律師準備對奧斯汀市政府與查維斯縣警局提告。

　去年9月13日，已退休的白人女子凱倫麥基(Karen McGee)從佛州搭機，要到西雅圖與親友相聚。班機到達奧斯汀機場以後，她下機等候下一段航班的登機。她的航班登機口後來被改換，達美航空(Delta)的工作人員以廣播傳呼她，但她有嚴重的聽力障礙，而她的助聽器設定的音頻不準確，她沒聽到傳呼。

班機飛走以後她才發現問題，向櫃台交涉後達美航空給她換到阿拉斯加航空的一個航班。接著她發現她的一位表侄親(cousin)此時也在奧斯汀機場，已經坐在班機上但班機還沒起飛，於是她又向櫃台交涉要跟親戚坐同一班飛機，但櫃台人員似乎不願搭理她，她在焦急慌亂中可能口出惡言，惹起工作人員不快，他們通知機場保安人員前來處理。

保安人員發現很難與她溝通，遂向查維斯縣警局報案，指出這名乘客在製造騷亂(disturbance)。從縣警局所公布的錄像來看，麥基女士始終沒有任何的抗拒動作，但她坐在機場的椅子上對保安與警員不理不睬，只專注在滑手機。後來警察決定將她逮捕，但她似乎根本沒聽懂警員對她宣告即將戴手銬的官方詞句，等她被兩個人架起來放上一張輪椅時，她才發現大事不妙，伸手去抓她的那個隨身行李箱。

麥基女士的律師指出，警員隨身佩帶的錄像機把當時的情況都清楚地保留下來，當保安和警察在對話時，他們都表示知道她有聽力問題，因此只要有一個人耐心的在她耳邊解說，就可以把事情解決，逮捕一位重聽的長者完全沒必要。律師指出，當警察把麥基送到拘留所的時候，一名警員推她撞牆，她的手臂上有一根骨頭折斷，拘留所根本沒讓她看醫生，三天中只給她幾顆止痛藥。

麥基女士和她的律師現在正與市政府和縣警局交涉，如果不能得到滿意的結果，將會提出民事索賠訴訟。

機場 警察 拘留所

上一則

祥龍茶樓 正宗粵菜和港式點心 聚餐的首選茶樓嚴守防疫清潔措施 讓大家安心品嚐美味佳餚

下一則

德州人語／警察自身難保 民眾怎麼辦？

延伸閱讀

台交部建議台灣可增飛華盛頓、波士頓航班 長榮評估中

台交部建議台灣可增飛華盛頓、波士頓航班 長榮評估中
偷蝦現行犯被捕拒買贓物 警當場放人

偷蝦現行犯被捕拒買贓物 警當場放人
查維斯幕僚長 杜安參選聖縣議員 力拚成為首位越裔縣議員

查維斯幕僚長 杜安參選聖縣議員 力拚成為首位越裔縣議員
查維斯憂兒童健康 籲航空燃油去鉛化

查維斯憂兒童健康 籲航空燃油去鉛化
還原南卡4人墨國遭劫：毒梟搞烏龍 醫療度假成死亡之旅

還原南卡4人墨國遭劫：毒梟搞烏龍 醫療度假成死亡之旅
北加台灣工商會募款 助兒童醫院

北加台灣工商會募款 助兒童醫院

熱門新聞

遇害的2歲男童泰倫．莫斯利。(美聯社)

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

2023-04-01 20:51
聯合航空宣布，從2025年起推出芝市區到歐海爾機場的電動飛機服務。(聯航官網)

塞車再見 聯航空中計程機 2025年芝市區飛歐海爾機場

2023-03-28 10:22
德布斯的寵物狗納米日前在27小時內產下21隻小狗。（德布斯提供）

維州大丹狗 27小時產21崽 逼近世界紀錄

2023-03-30 02:12
化學污染物流入德拉瓦河，費城居民擔心自來水遭到污染，搶購瓶裝水。(美聯社)

德拉瓦河水源驚傳遭污染 費城民眾瘋搶瓶裝水

2023-03-28 17:50
德州公共安全停日前在一輛舊卡車內，發現58位非法移民。（德州公共安全廳）

非法移民偷渡 驚見58人塞在一輛卡車內

2023-04-02 16:39
伊州州眾議會通過的新法，允許企業、商家設立「帶多間廁所的洗手間」開放為全性別使用，而非過去僅限獨立單間給全性別使用。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州允許男女同廁 眾議會表決過關

2023-03-29 11:29

超人氣

更多 >
丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司
WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月

WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月
歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」
哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞

哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞
阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用

阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用