71歲重聽婦 轉機未果竟被捕

聽障女士凱倫麥基因搭不上班機，準備狀告奧斯汀市政府和警方。（奧斯汀警方／CBS)

一名佛羅里達州71歲聽力障礙女士，半年前在奧斯汀機場 轉機時遇班機誤點的事件，幾度轉折中她竟然被逮捕入獄三天，收押過程中她的臂骨折斷，她現在雇請律師準備對奧斯汀市政府與查維斯縣警局提告。

去年9月13日，已退休的白人女子凱倫麥基(Karen McGee)從佛州搭機，要到西雅圖與親友相聚。班機到達奧斯汀機場以後，她下機等候下一段航班的登機。她的航班登機口後來被改換，達美航空(Delta)的工作人員以廣播傳呼她，但她有嚴重的聽力障礙，而她的助聽器設定的音頻不準確，她沒聽到傳呼。

班機飛走以後她才發現問題，向櫃台交涉後達美航空給她換到阿拉斯加航空的一個航班。接著她發現她的一位表侄親(cousin)此時也在奧斯汀機場，已經坐在班機上但班機還沒起飛，於是她又向櫃台交涉要跟親戚坐同一班飛機，但櫃台人員似乎不願搭理她，她在焦急慌亂中可能口出惡言，惹起工作人員不快，他們通知機場保安人員前來處理。

保安人員發現很難與她溝通，遂向查維斯縣警局報案，指出這名乘客在製造騷亂(disturbance)。從縣警局所公布的錄像來看，麥基女士始終沒有任何的抗拒動作，但她坐在機場的椅子上對保安與警員不理不睬，只專注在滑手機。後來警察 決定將她逮捕，但她似乎根本沒聽懂警員對她宣告即將戴手銬的官方詞句，等她被兩個人架起來放上一張輪椅時，她才發現大事不妙，伸手去抓她的那個隨身行李箱。

麥基女士的律師指出，警員隨身佩帶的錄像機把當時的情況都清楚地保留下來，當保安和警察在對話時，他們都表示知道她有聽力問題，因此只要有一個人耐心的在她耳邊解說，就可以把事情解決，逮捕一位重聽的長者完全沒必要。律師指出，當警察把麥基送到拘留所 的時候，一名警員推她撞牆，她的手臂上有一根骨頭折斷，拘留所根本沒讓她看醫生，三天中只給她幾顆止痛藥。

麥基女士和她的律師現在正與市政府和縣警局交涉，如果不能得到滿意的結果，將會提出民事索賠訴訟。