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非法移民偷渡 驚見58人塞在一輛卡車內

編譯陳盈霖／綜合外電報導
德州公共安全停日前在一輛舊卡車內，發現58位非法移民。（德州公共安全廳）
德州公共安全停日前在一輛舊卡車內，發現58位非法移民。（德州公共安全廳）

FOX電視台報導，德州公共安全廳（The Texas Department of Public Safety）日前宣布，他們於上月29日，在艾爾帕索（El Paso）西側一輛破舊的出租卡車內發現近60位非法移民

相關單位指出，邊境特工逮捕該卡車司機，來自墨西哥的非法移民歐維爾（Marquez Oviel），他將面臨聯邦人口走私指控。

執法部門將所發現的58人轉交給邊境巡邏隊，他們分別來自墨西哥、薩爾瓦多（Salvador）和瓜地馬拉（Guatemala），49名男性、九名女性。

相關單位稱，他們還破獲其他幾起邊境走私案，包括一起涉嫌走私兒童事件，以及身穿迷彩服，藏在山洞裡幾十位非法移民等。

德州公共安全廳表示，在德州金尼縣（Kinney County）一次交通攔截中，一名警察在車內發現四位非法移民，其中包括14歲和16歲未成年女孩。安全廳在推特上發布一段長達一分鐘透過警方隨身攝影機拍下的影片。

此外，德州公共安全廳空中行動中，還發現30多名偽裝隱藏在Big Bend Secto區霍恩（Van Horn）以南卡爾伯森縣（Culberson County）一個洞穴內。

根據安全廳影片顯示，一名特工指著移民藏身處。移民與周圍岩石融為一體，很難在第一時間辨認。

自德州州長艾伯特（Greg Abbott）於2021年3月發起「孤星行動」（Operatioin Lone Star），以應對不斷增加的非法移民以來，相關單位每天都在繼續著這項打擊行動。

2021年5月，艾伯特發布一份涵蓋48個縣（大部分位於邊境沿線或附近）的災難聲明，指示公共安全廳使用可用資源，執行所有適用的聯邦和州法，以防止邊境沿線犯罪活動，包括非法入侵、走私和人口販賣等。

非法移民 邊境 德州

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