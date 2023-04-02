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連傳自殺憾事後 德大成立心理健康特別工作小組

編譯陳盈霖／綜合外電報導
過去兩個月，德州大學同一棟校園大樓發生兩起自殺事件。(University of Houston）
過去兩個月，德州大學同一棟校園大樓發生兩起自殺事件。(University of Houston）

休士頓紀事報報導，過去兩個月，德州大學（University of Houston）在同一棟校園大樓發生兩起自殺事件，校方日前宣布，將成立心理健康特別工作小組（task force）。

校方這項應對聲明，是在數百名學生上週在安德森圖書館（M.D. Anderson Library）前集會，抗議並要求推動大學管理部門採取行動後宣布。

根據休士頓大學公共媒體部門奧爾蒂斯（Patricia Ortiz），學生於上月29日晚收到校長奎特（Renu Khator）的信件，信中概述學校心理健康服務幾項變革。

根據奧爾蒂斯，休士頓大學計畫成立兩個新的工作小組，一是替學生提供心理健康資源，另一個是替兩起自殺事件發生所在的校園建築，Agnes Arnold Hall制定的短期和長期計畫。

奎特的信中指出，「雖然我們可在短期內做某些事，但長期的解決方案，在於建立一種彈性和關懷文化，而你們是這項努力的重要組成部分。我們需要你的聲音、想法與參與。」

學生組織者已彙整一份要求清單，以解決校園內明顯存在的心理健康危機，該清單包括增加足夠應付4萬7000多名學生的輔導人員數量，以及在最終拆除Agnes Arnold Hall開放式陽台前，將其裝修成有障礙物的陽台等。

心理健康 休士頓 德州

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