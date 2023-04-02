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抖音推「德州計畫」 盼為封殺解套

編譯陳盈霖／綜合外電報導
抖音首席律師安德森，日前在網路安全會議上，替該平台辯護，稱其保護美國用戶資訊。（AP）
抖音首席律師安德森，日前在網路安全會議上，替該平台辯護，稱其保護美國用戶資訊。（AP）

休士頓紀事報報導，在面臨華盛頓的密切監督，可能導致潛在禁令情況下，抖音（TikTok）及其中國母公司字節跳動（ByteDance）首席律師安德森（Erich Anderson），在上月於加州舉行的網路安全會議上，替該社交媒體平台保護美國用戶資料免受中國政府干涉做出辯論。

安德森接受美聯社採訪時表示，「我們遵循的基本方向，是使任何政府（包括中國）都無法獲取美國用戶資料。」

他說，字節跳動將繼續開發名為檸檬8（Lemon8）的新應用程式app，使該app遵守美國法律。

字節跳動最著名的應用程式抖音，正受嚴格審查，原因是擔心其可能會將用戶數據移交給中國政府，或推動親北京宣傳和錯誤資訊。

檸檬8於2020年4月在日本應用商城推出，隨後也得以在多國下載，包括美國，但也可能面臨與抖音一樣的審查。

聯邦調查局（FBI）、中情局（CIA）等領導人和其他政府機構官員警告，根據2017年一項法律，字節跳動可能被迫向北京提供用戶數據，如瀏覽歷史、IP位址等。2014年實行的另一項中國法律也有類似規定。

為緩解美國官員擔憂，抖音一直強調一項名為德州計畫（Project Texas）的15億元提案，將所有美國用戶數據儲存在軟體巨頭甲骨文（Oracle）擁有的伺服器上。根據該計畫，相關的美國數據，將由員工通過一個名為「美國抖音數據安全」（TikTok U.S. Data Security）的獨立單位管理，該單位獨立於字節跳動外，並由外部觀察員監控。但一些立法者認為還不夠。

抖音執行長周受資（Shou Zi Chew）表示，該公司本月開始從非甲骨文伺服器上，刪除所有美國用戶數據，預計今年完成。在日前舉行的國會聽證會上，他表示，將數據遷移至甲骨文，遠離中國，但他仍承認，在流程結束前，中國員工仍可訪問這些數據。

抖音堅稱，他們從未被要求交出任何類似數據，但這些承諾或德州計畫，是否能讓抖音繼續在美國營運還有待觀察。

目前美國、英國、歐盟和其他國家，已禁止在政府設備上使用抖音。據報導，拜登政府（Biden）威脅，除非其中國所有者拋出其在該公司所有股份，否則美國將禁止使用該app。而中國已表示反對可能的出售。

2020年，時任總統川普試圖禁止抖音和即時通訊軟體微信的行政命令。法院最後阻止川普的努力，拜登總統上任後，也直接撤銷川普命令。與此同時，國會山莊立法者一直推動法案。

另一項名為RESTRICT法案也可能封殺抖音。該法在參議院獲廣泛的並肩支持，包括白宮。該立法並未提及抖音，但將賦予商務部審查，並可能限制外國威脅技術平台的權力。

抖音 川普 甲骨文

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