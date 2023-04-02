美福陽光活動中心慶生會 長者樂開懷

美福集團負責人喻斌（圖右）與壽星切蛋糕慶生。（記者封昌明／攝影）

美福陽光活動中心3月31日舉行一場盛大的慶生會，除了各種歌舞、養生操等表演，主辦單位為每位老人準備了一份精緻蛋糕、壽星另有紅包，參加盛會的老人都樂開懷，紛紛表示這是自疫情 以來首次舉辦的慶生會，主辦單位表示以後將繼續舉辦，希望會員們每天都會健康又快樂。

慶生會主持人由屠忠華擔任，她首先介紹遠近馳名的陽光合唱團出場，團員劉楨依往例代表向所有壽星們祝賀生日快樂並報幕，合唱團由崔可霞女士擔任指揮，團員們都中氣十足地唱出快樂的音符，展現平日在該中心訓練的成果，獲得觀眾滿堂彩，樂團照例由李學娟老師領軍，為陽光合唱團譜出美麗的樂章。

具有濃厚中國風城的民族舞團獲得滿堂彩。（記者封昌明／攝影）

曾在荷門紀念擔任護士30餘年的孫秀蕊，帶領全體會員跳養生舞及太極拳，很多坐在椅子上的老人不約而同地起身共舞，配合著音樂翩翩起舞，台上台下舞成一片形成一幅美麗的圖畫。

李學娟（圖左）領銜的樂團，為合唱團譜出美麗的樂章。（記者封昌明／攝影）

美福陽光負責人喻斌為了慶生會與工作人員一起努力了多日，從訂蛋糕到節目彩排，老人們都很滿意，喻斌感性地表示，他的父親也80多歲了，與在座的長輩年紀相仿，他很開心有機會能幫會員們慶生，也祝願在家鄉的父親能像陽光的會員一樣健康快樂。

孫秀蕊帶領的養生操，台下會員紛紛起立跟跳，場面熱絡。（記者封昌明／攝影）

陽光中心是休士頓 最早的活動中心，也是最大的活動場所，有大型舞台、挑高空間、呼吸空氣自然舒暢，十餘輛專車負責接送購物、看病，工作人員親切服務，每周工作會議，檢討過去策勵未來，安全為第一要務。

陽光活動中心附有加聯照顧中心幫助保母申請看護執照，提供褓姆每周30小時服務。電話：713-988-2843、傳真：713-988-3011，地址：6501 West line Drive Houston TX. 77036。