塗鴉鋼橋 27歲女藝術家遭控重罪

梅提維葉在眾籌網站上為自己籌款。(取自GoFundMe.com)

休士頓 的州際45號高速公路(Interstate 45)上方有一個非官方經典地標(unofficial landmark)，那就是聯合太平洋(Union Pacific)鐵路公司的鋼樑橋「Be Someone」(立志出頭)標語，但過去11年來這個標誌一再被人塗鴉，塗鴉的27歲女藝術家已在她的播客節目中坦承是她的傑作，州政府日前對她提出重罪控告。

27歲的梅提維葉(Chandrika Metivier)在休士頓有相當的名氣，她可能從2012年起就一再把聯合太平洋鐵路公司鋼樑橋上的「Be Someone」塗掉，改漆為其他標語，譬如有一個是「WOMANLIFEFREEDOM」(女人、生命、自由)，最新的一個則是「NO WAR KNOW PEACE」(不要戰爭、了解和平)，這是抗議俄羅斯侵略烏克蘭 的野蠻行為。

有些休士頓市民贊同梅提維葉的標語，譬如在2018年有一位男性市民發起簽名活動，希望把她的作品列入「官方地標」(official landmark)，前後雖然有1萬3000多人簽名，但最後並沒有成為法規，也就是聯合太平洋有權力把她的標語塗掉。去年2月普亭 下令出兵烏克蘭以後，梅提維葉3月份接受休士頓紀事報訪問，她說：世人不能對普亭的野蠻行為繼續沉默。

雖然聯合太平洋有權力蓋掉梅提維葉的塗鴉藝術作品，但公司表示重漆並不是簡單的事，首先，連工帶料一次的成本大約是3萬元，工程進行時鋼樑橋下方的高速公路必須封鎖幾個小時，免得會有意外事件發生，而州際45號高速公路交通相當繁忙，有許多人會受到負面衝擊。

州政府現在對梅提維葉屢次入侵他人地界製作塗鴉，已經到了忍無可忍的地步，日前已把對她提控重罪(felony)的訟狀遞給法院，聯合太平洋的發言人贊成州政府的行動，希望藉此可以一勞永逸的制止梅提維葉以及其他想塗鴉的人士。