吃草不留根…海狸鼠入侵 休城陷生態危機

海狸鼠之前已經在路易斯安納州引發生態危機，如今可能輪到德州。（取自大英百科全書）

哈里斯縣與休士頓 地區最近都傳出消息，來自南美的外來種生物海狸鼠(nutria)大量出現。身長兩呎、體重20磅的成年海狸鼠不只食量驚人，而且超會生，之前已經在路易斯安納州 引發生態危機，現在可能輪到德州 。

海狸鼠是在1889年被人引進，最早是當作毛皮來源，但是後來效益不佳，因此到1940年之前，大量海狸鼠遭到棄養，其他的則是自行逃跑。在氣候溫暖的美南各州都可以看到牠的身影。

以休士頓地區為例，靠淺灣地區就是海狸鼠的最愛，牠們會在靠近水的地區打洞吃草，由於野草經常連根都被吃掉，因此土壤的固著力很差，碰到大雨就可能整片坍塌。

Armand Bayou Nature Center的動物專家Chris Vazquez指出，海狸鼠連根都不留的習性，非常容易為當地造成環境浩劫，因為被吃光的草不可能自然恢復，除非人力重植，不然當地的水土就難以恢復原貌。

同時，牠們的繁殖能力驚人，一對海狸鼠一年可以生兩窩，每窩四至五隻，年底前又能懷上第三胎。另外，九個月後，海狸鼠就會性成熟，小海狸鼠又會開始生一堆。

因為沒有天敵，因此控制海狸鼠數量的方式只能靠人力捕殺。路易斯安納州已經啟動Coastwide Nutria Control Program，每一條鼠尾可換6元，希望在2022年11月至2023年3月間除掉40萬隻海狸鼠。

德州還沒有特定的獎勵計畫，只是開放無證地主可以在自家土地上獵捕海狸鼠。至於狩獵許可區內，有照獵人可以殺多少算多少，只要他們不賣皮毛的話。Chris Vazquez說，自家要捉海狸鼠，可以考慮設陷阱，地薯與紅蘿蔔都是海狸鼠的心頭好，捉到後可以送到當地的動物管制局。