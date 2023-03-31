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裝追蹤器皮卡被竊 車主尋獲射殺偷車賊

編譯林思牧／綜合報導
裝設「蘋果追蹤貼」的小貨車被偷，車主擊斃偷車嫌犯。(KSAT電視台畫面)
裝設「蘋果追蹤貼」的小貨車被偷，車主擊斃偷車嫌犯。(KSAT電視台畫面)

一位聖安東尼奧市民在他心愛的皮卡上裝設「蘋果追蹤貼」(Apple Air Tag)，29日(周三)他的皮卡被人偷走，他帶了朋友追蹤到20哩之外，他跟偷車賊爭論時一陣亂槍把那人擊斃，現在他有可能被執法單位控罪。

　聖安東尼奧市警局在本報發稿時尚未公布車主與偷車嫌犯的身分，但該局指出29日上午那輛白色皮卡被人偷走，偷車賊顯然不知道卡車某處貼有追蹤器，偷車賊似乎還載了一名乘客在市區各處移動。車主發現車子被偷以後自然憤怒不已，但他在手機上可以看到失竊的皮卡在什麼地方。

　車主找了朋友作伴，帶著槍去找被偷的皮卡，後來在離被偷之處20哩的一個購物中心看到他的皮卡。他到了皮卡左前方的位置，大聲質問那位駕駛人，接著車主向那名駕駛人開了許多槍，皮卡和旁邊一輛紅色車子的玻璃窗被打碎，坐在皮卡駕駛座的那人當場被擊斃。市警局派員去處理時，車主向警察指出皮卡裡的人似乎有拔槍的動作，他為了自衛必須先下手為強。警察發現死者是一名30歲的男子，但沒有向媒體透露其他資訊。

　聖安東尼奧市警局的公共資訊官(public information officer)索利茲(Nick Soliz)指出，心愛的車子被人偷走，無疑會讓車主氣憤難忍，但這種情況下更應該通知警察來處理，現在出了命案，車主雖說是自衛殺人，但執法單位可能會對車主提出控罪，為了身外之物陷入牢獄之災是得不償失的魯莽行為，更何況自己當時還有可能被偷車賊射殺。

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