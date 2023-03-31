殘障男童失蹤數月 母與繼父逃土耳其

男童奧瓦雷茲失蹤，警方認為潛逃出境的男童繼父涉嫌。(FOX４/警方提供）

北德州 福和市南部郊區的艾佛曼市(Everman)，市警局26日(周日)給一對夫妻發通緝令(arrest warrant，又譯逮捕令)，一名六歲殘障男童去年11月失蹤，警方懷疑是這對夫妻下了毒手，但他們已帶著其他的六名孩子悄悄搭機逃往土耳其(Turkey)。

艾佛曼市警局局長史班瑟(Craig Spencer)26日在記者會上指出，去年11月失蹤的男童名叫諾奧羅德里格茲奧瓦雷茲(Noel Rodriguez-Alvarez)，他的母親已經另嫁他人，她現在的名字叫辛蒂羅德里格茲辛(Cindy Rodriguez-Singh)，Singh是印度 人的姓氏中最普遍者之一，媒體猜測她的現任丈夫是一位印度裔男子。

辛蒂的親友在去年11月就已發現諾奧不見了，他們向兒童保護局CPS(Child Protective Services)秘密舉報，當該局的人員向辛蒂探詢的時候，辛蒂表示諾奧跟他的親生父親奧瓦雷茲(Alvarez)一起住在墨西哥 。該局輾轉與奧瓦雷茲連絡上以後，奧瓦雷茲表示他在諾奧出生之前就已經被遞解出境，他從來沒見過諾奧，諾奧也不在他那裡。

這時CPS開始加緊調查這件失蹤案，並在24日(周五)午夜發布安珀警報(Amber Alert)，要求民眾提供諾奧的行蹤。但警方隨即發現辛蒂和她的現任丈夫Singh帶著六個孩子(諾奧不在其中)，已於23日(周四)搭上土耳其航空公司(Turkish Airways)的航班，目的地是土耳其的伊斯坦堡(Istanbul)。警方正與土耳其警方聯繫，希望能夠阻攔那對夫妻，別讓他們轉往其他地方，聯邦國土安全部(Department of Homeland Security)也已介入本案。

警方不認為那六個孩子有安全上的顧慮，並認為辛蒂的丈夫、諾奧的繼父Singh是諾奧失蹤案的主嫌。諾奧是一個身殘與智障的孩子，譬如他有某種慢性肺病(chronicle lung disease)需要隨身攜帶氧氣罐，並且一天24小時都需要有人看顧。