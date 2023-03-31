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議會活化住房使用法案鼓勵短租屋 惹議

編譯胡立宗／綜合報導
Texas Neighborhood Coalition反對HB 2367與HB 2789，認為這將使社區變成旅館。（取自Kera News網站）
Texas Neighborhood Coalition反對HB 2367與HB 2789，認為這將使社區變成旅館。（取自Kera News網站）

德州議會29日舉行House Bill 2367與House Bill 2789的公聽會。儘管提案議員強調，開放Airbnb與Vrbo等業者的短期租賃將能活化房屋使用，但包括Texas Neighborhood Coalition等團體卻正式表達反對，將兩項草案比擬為「反社區法案」，放任陌生人進入各個社區，只會破壞當地安全與平靜生活。

新法直接影響的地區包括大達拉斯華人熱門移居地點的布蘭諾（Plano），不過當地官員強調已經頒布暫時禁令，待法案生效業者才能進駐。布蘭諾的居民認為，開放Airbnb、Vrbo等平台的30天內短期租賃只是飲鴆止渴， 跳過地方立法權限，自以為能夠活絡房屋租賃市場。

HB 2367主要針對房屋休閒設施的開放租賃使用，允許屋主將房子作為商業用途。居民的反對意見可以概括為，一堆陌生人排隊進入隔壁房子，然後在裡面開趴，晚間六時到隔天九時，而且地方政府不能管，這像話嗎？ HB 2789則是放寬附屬住宅單位（ADU）的用途，屋主可以將ADU另外單獨短期出租，但是居民認為只租15個小時的租約，只是把社區當成旅館

提案議員之一的J.M. Lozano強調，Texas Neighborhood Coalition的說法扭曲的立法本意，「假設屋主有個涼亭，有個閒置車庫，或是後院開放拍照打卡」，該法開放屋主如此使用房屋，但是地方政府還是掌管區域地目劃分，不會有住宅區變商業區的問題。

德州 華人 旅館

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