我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人

舊金山天氣變換不定 1天迎2場冰雹 傍晚轉晴

中華文化學院 活動多彩多姿

【休士頓訊】
紀念植樹節，同學們一起來種樹。 （中華文化學院提供）
紀念植樹節，同學們一起來種樹。 （中華文化學院提供）

春暖花開的時分，中華文化學院在3月份帶領全校師生展開多樣的文化團康活動，讓學生們寓教於樂，包括紀念植樹節、中華古琴表演、登山露營等，在疫情逐漸遠離之際，中華文化學院的活動更加多彩多姿。

中華文化學院是非盈利組織，至今已經有53年的歷史。現在擁有自己的校舍，並且開設了周一到周五的雙語幼兒園。

週六早上有二十多個中文班，同時有繁體字和簡體字課程，適合不同的需求。下午的課程有數學，英文寫作，鋼琴，圖形設計，兒童民族舞蹈，等等。並且應興趣需求增班。

學院為家長們設計了太極拳，瑜伽，韻律，舞蹈，等等課程。應興趣需求開班，目前在徵求老師。

中華文化學院網址: website: http://www.icc-houston.org/，Https://www.facebook.com/ICCSchoolTX/，https://www.facebook.com/instituteofchineseculture/。

中華文化學院的校址：10550 Westoffice Drive, Houston, 77042 。聯絡電話: (713) 339-1992

中華文化學院愛好露營的人數眾多。（中華文化學院提供）
中華文化學院愛好露營的人數眾多。（中華文化學院提供）
高班的老師和同學，一起慶祝植樹節！（中華文化學院提供）
高班的老師和同學，一起慶祝植樹節！（中華文化學院提供）
中華文化學校長孫恵美（左）和古琴老師趙子穎（右）。（中華文化學院提供）
中華文化學校長孫恵美（左）和古琴老師趙子穎（右）。（中華文化學院提供）

facebook 疫情

上一則

黑衣男華埠猛毆路人 義警籲居民保持警戒

下一則

教師加薪 校園安全 獲編50億元

延伸閱讀

中華文化服務中心「春之頌」 美聲獲好評

中華文化服務中心「春之頌」 美聲獲好評
費城長城中文學校舉行識字標音比賽

費城長城中文學校舉行識字標音比賽
北加州中校聯合會夏令營招生起跑 推廣中華文化傳承

北加州中校聯合會夏令營招生起跑 推廣中華文化傳承
長島ABI慶新春花車遊行暨亞洲美食文化節 首屆將於3月18日隆重登場

長島ABI慶新春花車遊行暨亞洲美食文化節 首屆將於3月18日隆重登場
北加祭孔委員會 邱佩芝接任總召集人 9/24辦大典

北加祭孔委員會 邱佩芝接任總召集人 9/24辦大典
北加祭孔委員會邱佩芝接任總召集人 924辦大典

北加祭孔委員會邱佩芝接任總召集人 924辦大典

熱門新聞

亞裔屋主Linda Giang無法開啟自己房子的大門。（取自ABC）

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

2023-03-25 10:15
賓州一間巧克力工廠24日傍晚爆炸。（推特影片截圖）

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

2023-03-24 23:40
未做定期清潔，隨身水瓶可能比馬桶座墊還髒。（取自WaterFilterGuru網站）

自備水瓶「每周應該消毒」否則比馬桶座髒4萬倍

2023-03-24 11:36
聯合航空宣布，從2025年起推出芝市區到歐海爾機場的電動飛機服務。(聯航官網)

塞車再見 聯航空中計程機 2025年芝市區飛歐海爾機場

2023-03-28 10:22
化學污染物流入德拉瓦河，費城居民擔心自來水遭到污染，搶購瓶裝水。(美聯社)

德拉瓦河水源驚傳遭污染 費城民眾瘋搶瓶裝水

2023-03-28 17:50
伊州鏈球菌性咽喉炎病例增加，衛生官員提醒家長留意。(pexels)

致命鏈球菌性咽喉炎病例增 伊州已5童死亡

2023-03-22 10:47

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了
亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅
這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦

這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦
報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

報稅截止期限接近 華郵給出5大建議