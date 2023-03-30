中華文化學院 活動多彩多姿

紀念植樹節，同學們一起來種樹。 （中華文化學院提供）

春暖花開的時分，中華文化學院在3月份帶領全校師生展開多樣的文化團康活動，讓學生們寓教於樂，包括紀念植樹節、中華古琴表演、登山露營等，在疫情 逐漸遠離之際，中華文化學院的活動更加多彩多姿。

中華文化學院是非盈利組織，至今已經有53年的歷史。現在擁有自己的校舍，並且開設了周一到周五的雙語幼兒園。

週六早上有二十多個中文班，同時有繁體字和簡體字課程，適合不同的需求。下午的課程有數學，英文寫作，鋼琴，圖形設計，兒童民族舞蹈，等等。並且應興趣需求增班。

學院為家長們設計了太極拳，瑜伽，韻律，舞蹈，等等課程。應興趣需求開班，目前在徵求老師。

中華文化學院網址: website: http://www.icc-houston.org/，Https://www.facebook .com/ICCSchoolTX/，https://www.facebook.com/instituteofchineseculture/。

中華文化學院的校址：10550 Westoffice Drive, Houston, 77042 。聯絡電話: (713) 339-1992