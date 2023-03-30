中華命理研習社推出免費課程

可掃描QR code，進入「class 2023」群中，獲知所有有關資訊。 （徐慕平提供）

中華命理研習社2023年推出的免費課程；將以嶄新的面貌呈現給大家，希望能夠改進以往中華文明「易學難精」的罩門。使有心學習中華文化、歷史文明的現代人士；可以輕鬆的、鑑古知今。

中華命理研習社社長徐慕平表示，中華命理講究一命、二運、三風水。五術：山、醫、命、相、卜。這些都是我們中華文明的瑰寶！可以讓我們(1)「認識」自己人生的「先天命格+先天命運的跌宕起伏！ 」。（2）作為規劃自己人生，後天命運的發展藍圖。俗話說：千金難買早知道。學習命理、就是學習早知道。

早知道什麼？（1）早知道自己與生俱來的命格。包括性格、品德、容貌、才能、機遇、思想、精神、愛好、適任的職業、適居的環境、一生工作和事業發展的情況、人生的順逆等。（2）早知道自己的人生先天命運跌宕起伏時間點。獲得了人生的這兩項重要資訊、就可以精準「規劃」自己未來的人生，「後天命運的發展藍圖」。可趨吉避凶。

徐慕平說，我教學、命理學班級的第十六個年頭了！我的願望是；希望傳承中華文明、希望懂中文的人，都能夠享受命理學的好處、譬如：為人生解釋疑惑，為未來的人生有，「石子」可以「摸著過河」；知曉自己人生如何與他人（親屬、朋友）的互動。

今年免費課程用ZOOM MEETING 網上教學；十周課程、每周二小時。課程結業後，可以參加有十數年歷史的「研習群組」，繼續：（1）以實際人生案例，學習算命／認命⋯高強度技巧；（2）只要是參加過我的命理課程的「同好」，平時可以與師兄、師姊等同學們切磋命學理論、互通最新社會、政經資訊、交流健身 、養身資訊。

學習課程的時間是：每周四美中時間晚間7:30～9:30。外州朋友可用zoom meeting 參與。Zoom開課時間是：4月20日(周四)、7:30～9:30PM，有興趣參加的「同好」們！以用此QR code，進入「class 2023」群中，獲知所有有關資訊，徐慕平手機 號：832-202-5568。Text、We chat都可聯繫。