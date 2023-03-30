我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人

舊金山天氣變換不定 1天迎2場冰雹 傍晚轉晴

中華命理研習社推出免費課程

【休士頓訊】
可掃描QR code，進入「class 2023」群中，獲知所有有關資訊。 （徐慕平提供）
可掃描QR code，進入「class 2023」群中，獲知所有有關資訊。 （徐慕平提供）

中華命理研習社2023年推出的免費課程；將以嶄新的面貌呈現給大家，希望能夠改進以往中華文明「易學難精」的罩門。使有心學習中華文化、歷史文明的現代人士；可以輕鬆的、鑑古知今。

中華命理研習社社長徐慕平表示，中華命理講究一命、二運、三風水。五術：山、醫、命、相、卜。這些都是我們中華文明的瑰寶！可以讓我們(1)「認識」自己人生的「先天命格+先天命運的跌宕起伏！ 」。（2）作為規劃自己人生，後天命運的發展藍圖。俗話說：千金難買早知道。學習命理、就是學習早知道。

早知道什麼？（1）早知道自己與生俱來的命格。包括性格、品德、容貌、才能、機遇、思想、精神、愛好、適任的職業、適居的環境、一生工作和事業發展的情況、人生的順逆等。（2）早知道自己的人生先天命運跌宕起伏時間點。獲得了人生的這兩項重要資訊、就可以精準「規劃」自己未來的人生，「後天命運的發展藍圖」。可趨吉避凶。

徐慕平說，我教學、命理學班級的第十六個年頭了！我的願望是；希望傳承中華文明、希望懂中文的人，都能夠享受命理學的好處、譬如：為人生解釋疑惑，為未來的人生有，「石子」可以「摸著過河」；知曉自己人生如何與他人（親屬、朋友）的互動。

今年免費課程用ZOOM MEETING 網上教學；十周課程、每周二小時。課程結業後，可以參加有十數年歷史的「研習群組」，繼續：（1）以實際人生案例，學習算命／認命⋯高強度技巧；（2）只要是參加過我的命理課程的「同好」，平時可以與師兄、師姊等同學們切磋命學理論、互通最新社會、政經資訊、交流健身、養身資訊。

學習課程的時間是：每周四美中時間晚間7:30～9:30。外州朋友可用zoom meeting 參與。Zoom開課時間是：4月20日(周四)、7:30～9:30PM，有興趣參加的「同好」們！以用此QR code，進入「class 2023」群中，獲知所有有關資訊，徐慕平手機號：832-202-5568。Text、We chat都可聯繫。

健身 手機 zoom

上一則

全美台聯會年會 9月新州登場 積極邀訪台灣政界人士

下一則

藝術家朱忠勇辦線上個展

延伸閱讀

3月30日星座運勢 牡羊春風得意 處女幹勁十足

3月30日星座運勢 牡羊春風得意 處女幹勁十足
3月28日星座運勢 金牛增加行動力 處女可獲意外之財

3月28日星座運勢 金牛增加行動力 處女可獲意外之財
3月27日星座運勢 金牛切忌投機 獅子主動追愛

3月27日星座運勢 金牛切忌投機 獅子主動追愛
中華文化服務中心「春之頌」 美聲獲好評

中華文化服務中心「春之頌」 美聲獲好評
3月26日星座運勢 射手分享快樂 雙魚適合敘舊

3月26日星座運勢 射手分享快樂 雙魚適合敘舊
北加州中校聯合會夏令營招生起跑 推廣中華文化傳承

北加州中校聯合會夏令營招生起跑 推廣中華文化傳承

熱門新聞

亞裔屋主Linda Giang無法開啟自己房子的大門。（取自ABC）

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

2023-03-25 10:15
賓州一間巧克力工廠24日傍晚爆炸。（推特影片截圖）

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

2023-03-24 23:40
未做定期清潔，隨身水瓶可能比馬桶座墊還髒。（取自WaterFilterGuru網站）

自備水瓶「每周應該消毒」否則比馬桶座髒4萬倍

2023-03-24 11:36
聯合航空宣布，從2025年起推出芝市區到歐海爾機場的電動飛機服務。(聯航官網)

塞車再見 聯航空中計程機 2025年芝市區飛歐海爾機場

2023-03-28 10:22
化學污染物流入德拉瓦河，費城居民擔心自來水遭到污染，搶購瓶裝水。(美聯社)

德拉瓦河水源驚傳遭污染 費城民眾瘋搶瓶裝水

2023-03-28 17:50
伊州鏈球菌性咽喉炎病例增加，衛生官員提醒家長留意。(pexels)

致命鏈球菌性咽喉炎病例增 伊州已5童死亡

2023-03-22 10:47

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了
亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅
這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦

這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦
報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

報稅截止期限接近 華郵給出5大建議