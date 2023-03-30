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胡德堡陸軍基地 5月9日改名卡瓦佐斯堡

編譯林思牧／綜合報導
胡德堡陸軍基地將改名為「卡瓦佐斯堡」(Fort Cavazos，美聯社)
胡德堡陸軍基地將改名為「卡瓦佐斯堡」(Fort Cavazos，美聯社)

德州的胡德堡陸軍基地(Fort Hood Army Base)是美軍在全世界最大的基地，今年5月這個基地將改名為「卡瓦佐斯堡」(Fort Cavazos)，當地居民肯定需要許多時間來適應這個新名稱。

　去年5月24日國會的一個委員會建議把胡德堡改名為卡瓦佐斯堡，正式的建議報告在去年10月1日提交給國會全會，賦予國防部長奧斯丁(Secretary of Defense Lloyd Austin)改名的權力，他決定胡德堡將在今年5月9日正式舉行大典更名為卡瓦佐斯堡。

　舊的名稱是紀念約翰貝爾胡德中將(Lieutenant General John Bell Hood)，他是南北內戰時期南軍的統帥之一，邦聯(Confederacy)最後被聯邦打敗以後美國恢復統一，但許多南軍官兵的名字仍被用來稱呼軍營，許多年來這種傳統備受詬病，但保守白人堅持應該紀念美國歷史的這一部分，但美國內戰是因為蓄奴制度的存廢而發生的，而蓄奴是美國歷史上最醜陋的一頁。

　理查卡瓦佐斯將軍(General Richard Edward Cavazos)是美國陸軍的一位傳奇人物，以他的領導能力著稱，1982年他給美國軍方寫下歷史新頁，成為第一位榮獲四星上將頭銜的西語裔人士(first Hispanic four-star general)。卡瓦佐斯前後在陸軍服役33年，他在2017年去世，享年88歲。

　二次大戰期間，德國的活動裝甲單位(German mobile armored units)勢如破竹的在歐洲肆虐，美軍戰術戰略專家研發出反坦克炮，把這種破甲炮裝在半履帶裝甲車(armored halktrack)或特製的坦克車上，炮彈擊中敵人坦克時可以將車輛和裡面的人員摧毀。安德魯布魯斯(Andrew Davis Bruce)受命選擇一個空曠的地方設立實彈射擊訓練場，他在1942年選中德州中西部成立胡德堡基地。

德州 國防部 德國

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