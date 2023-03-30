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風箏節 經文處推廣赴台留學、教英文

【休士頓訊】
台灣學生會於萊斯大學辦理大米夜市活動。(楊淑雅提供）
台灣學生會於萊斯大學辦理大米夜市活動。(楊淑雅提供）

駐休士頓台北經濟文化辦事處教育組偕同台灣學生會，於3月25日參與德州糖城國際風箏藝術節，向當地民眾推廣「留學到台灣」及「到台灣教英文」的計畫。攤位現場設置彈珠台和文房四寶，讓民眾領略台灣豐富的語言文化及傳統。

此次台灣攤位由貝勒醫學院與、MD安德森癌症中心生物醫學研究所、德州大學公共衛生學院與生醫資訊學院的台灣學生會共同負責，現場提供許多資訊，包括台灣獎學金、華語文獎學金、華語文能力測驗、以及到台灣擔任英文教師或工作等等，鼓勵有為青年前往台灣學習中文或協助英語教學。

此外，為增進當地民眾對台灣的認識，教育組也特別準備了豐富獎品，包括極具台灣特色的手作燈籠、台灣圖騰紋身貼紙等，成功吸引大人小孩熱烈參與。糖城市議員Carol McCutcheon亦到攤位致意。

同日在萊斯大學則由該校大學部台灣學生會主辧大米夜市活動，提供道地的小吃及珍珠奶茶，加上彈珠台遊戲及經典樂曲，將寧靜校園變身為台客party。學生會亦透過文宣品之發送，宣傳赴台灣留學的獎學金及擔任英文教師或助教的機會。

為推動雙語教育，營造中小學校園英語口說環境，台灣持續引進外籍英語教學人員至公立中小學服務。2023年度預計引進英語教師、英語教學助理各411名，歡迎對國中小英語教學有興趣的美籍人士投入台灣英語教學。

另根據台灣教育部統計資料，2021年共有2,887名美國學生到台灣留學，其中2成學生為學位生，7成是學習華語的短期生，另有1成的交換生。整體美國學生在台人數較前一年增加30%。

經文處教育組與台灣學生會共同參加糖城國際風箏藝術節，並擺攤。 (楊淑雅提供）
經文處教育組與台灣學生會共同參加糖城國際風箏藝術節，並擺攤。 (楊淑雅提供）

教育部 醫學 德州

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