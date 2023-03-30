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教師加薪 校園安全 獲編50億元

編譯胡立宗／綜合報導
德州參議會財委會完成下年度預算初稿。（參議會網頁）
德州參議會財委會完成下年度預算初稿。（參議會網頁）

德州參議會財政委員會27日完成2023年9月開始實施的預算草案，此一方案料將實施至2025年下半年，不過整體預算細目仍待4月中的委員會正式表決，表決通過後才會對外公開，並送交參議院全院表決。不過媒體掌握到的重要項目包括，教師加薪另外增列50億元，私校開支補助也在爭議中定案，退休教師則增加37億元的生活補貼，校園安全則獲得6億5000萬元的追加經費。

雖然德州這個預算年度的超徵歲收驚人，但參眾兩會財委會的預算草案都還保留了數十億元的額度未動用，未來在全院表決或兩院協商時可能再做確認。參議會財委會主席霍夫曼（Joan Huffman）在草案拍板後以推文表示，非常感謝議員與幕僚的協助，才能完成這份超過1000頁的歷史性預算案。在草案擬定期間，財委會的公聽會時數超過100小時，如此才能平息各方的角力。

在草案中的贏家與輸家初步整理如下：

－對大學部分科目的10億元補助遭到否決，不過眾議會同意，等待兩會協商。

－否決大學的DEI辦公室預算。

－同意5億元的寬頻計畫，與10億元的水源資金。

－未來兩年提撥1800萬元協助失親兒童的收養計畫。

－100萬元協助各縣選務工作。

－增列5億元給德州公安廳，包括增加250個員額、增加防彈裝備等。

－同意撥給州長的1億5000萬元災難紓困基金，不過邊界防衛的46億元則撥給州政府機關。

－否決州長艾伯特要求的1億5000萬元Texas Enterprise Fund，但受害人援助計畫獲得5500萬元。

預算 德州 兩會

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