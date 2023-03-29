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北德州數學競賽5月6日舉行

【休士頓訊】
學生認真作答，老師一旁監督。 （孟敏寬提供）
學生認真作答，老師一旁監督。 （孟敏寬提供）

由華興中文學校主辦的第11屆北德州數學競賽。將於5月6日在Plano 的Jasper高中(6800 Archgate, Plano TX 75024) 舉行。此次比賽適合一至七年級學生參加，歡迎大家踴躍報名。

華興中文學校主辦的北德州數學競賽已邁入第12年，其主要目的為是增強孩子在數理、計算方面的能力，並測驗孩子邏輯思考順序。除此之外，完成作答時間能力，也是此次競賽的要求之一。

華興中文學校為鼓勵孩子們多多參與測試活動，凡參加的每個孩子都可得到一件大會所特製的衣服，另外每年級優勝者更可得到現金獎、獎狀與獎盃、優勝名單也將公佈在各中文報紙上，歡迎家長們帶著您的孩子參加這個有意義的測試比賽，它不僅使您的孩子一展身手，也確認孩子學習的方向是否正確，更讓他們在年少時，多一份自我成長的肯定。

第12屆北德州數學競賽報名時間自即日起開始受理報名，報名費25元 。華興中文學校為鼓勵孩子們參加，凡在4月6日之前報名者，只需繳交20元報名費。考試當日上午9:30受理報到，10:00進入考場，10:30正式考試，考試時間以一小時計算，11:30分考完並立即評分且於下午12:45公佈優勝名單，並舉行頒獎典禮。

北德州數學競賽今年繼續提供了學歷能力測驗(SAT)，這是與普林斯頓評論(Princeton Review)合作，並提供給8年級及以上學生測試的機會，測試內容：數學/英文，測試日期：5月6日(星期六)，報到時間為9:00，測試時間為9:30～1:00，免費用。

因此，凡有興趣參加數學競賽與SAT能力測驗者，請至華興網站 www.HuaHsing.com在線註冊。若對數學競賽及華興課程有任何疑問，可來電洽詢﹕校長孟敏寬(469-789-6858)，副校長牟若屏(972-310-7661)，數學主任牟立平 (214-886-3593)，老師王麗貞(文書)469-879-6972。

學生認真作答，老師一旁監督。 （孟敏寬提供）
學生認真作答，老師一旁監督。 （孟敏寬提供）

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