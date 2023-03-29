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油井注4萬磅不會分解化學品 威脅民眾健康

編譯陳盈霖／綜合外電報導
根據公共衛生監督機構一分新報告發現，德州1000多口油井中，注入超過4萬磅全氟烷基化合物（PFAS）化合物。(取自KPRC 2）
根據公共衛生監督機構一分新報告發現，德州1000多口油井中，注入超過4萬磅全氟烷基化合物（PFAS）化合物。(取自KPRC 2）

根據公共衛生監督機構一分新報告發現，德州1000多口油井中，注入超過4萬磅全氟烷基化合物(PFAS)化合物，可能對公眾健康造成威脅。

德州紀事報報導，最初該化合物被認為是神奇的化學物質，該物質在1930年代由3M公司開發，可防止炒雞蛋黏在煎鍋上，並可使雨水從夾克上滾落下來，加入滅火泡沫中時，可迅速撲滅大火。

但隨著PFAS使用量增加，研究人員開始將其與一系列健康問題聯繫起來，包括先天缺陷、癌症和其他嚴重疾病等。這種化學物質不會分解，可存於水與土壤中，甚至存在人體血液內，因此有「永久化學物質」稱號。

由醫師社會責任協會(Physicians for Social Responsibility)研究這分最新報告，紀錄PFAS在石油天然氣鑽探中的廣泛運用，呼籲德州效仿其他一些州，限制這些化學品。

報告指出，過去十年中，德州石油和天然氣公司已向全州1000多口油井注入至少4萬4000磅PFAS。該研究作者Barb Gottlieb說，PFAS主要用於減少鑽頭穿過地面時的摩擦力。

另一位研究者Dusty Horwitt說，德州的獨特之處在於PFAS使用量驚人，「遠超過我們在其他州的發現」他解釋，這可能因為與其他州相比，德州水力壓裂開採規模更大。

這些分析使用FracForce的公開數據。該機構是追蹤水力壓裂中使用化學品的國家登記處。該數據庫由地下水保護委員會(Ground Water Protection Council)，州監管機構組成的非營利組織管理。

研究還發現，注入德州油井的61億磅化學品被列為商業機密，這意味著沒有人或監管機構知道他們正接觸什麼。

德州石油和天然氣協會與德州化學委員會等行業組織，並未回應與研究結果相關評論。去年夏天，科羅拉多州立法機構通過法律，自2024年開始禁止PFAS用於各種用途，包括水力壓裂法等。

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