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NCAA男籃四強 4月1日起休城開戰

編譯林思牧／綜合報導

今年NCAA男子籃球「最後四強」(Final Four)錦標賽是在休士頓舉行，全國的籃球迷將在本周陸續到達南德州，可惜本州的兩支強隊上周末都被淘汰，失去了藉主場優勢奪得冠軍的機會。

本屆的三月瘋(March Madness)把「瘋狂」發揮到極致，四組的第一、第二、第三種子全部被刷掉，無緣進入最後四強，這是歷史上從來沒發生過的。中西區組(Midwest)的第五種子邁阿密大學(Miami)在24日把排名全國第一的休士頓大學打得潰不成軍，接著又在26日後來居上，把第二種子德州大學奧斯汀主校(Texas)擊退，讓德州的籃球迷萬分失望。

這次晉級最後四強的隊伍，有三支是學校歷史上首度進入最後四強。事實上佛羅里達大學大西洋分校(Florida Atlantic)過去從來沒有在NCAA季後賽中勝過一場，加州州立大學聖地牙哥分校(Cal State San Diego)過去最多也只晉級到甜美十六(Sweet 16)，邁阿密大學過去最好的戰績是在菁英八強(Elite Eight)止步。

因為德州的球隊都已被淘汰，而競逐總冠軍的四支球隊都來自離德州相當遠的地方，因此購票的情況並不踴躍，而且票價比上周大幅下跌，如果德州球迷想親臨現場觀戰，票價不算太貴。

佛羅里達大學大西洋分校就在邁阿密北部近郊，因此預期來看球的南佛羅里達州居民最多。最後四強的兩場準決賽(semifinals)是在4月1日舉行，獲勝的兩隊在3日晚間爭奪總冠軍。

準決賽與決賽都在休士頓的NRG體育場(NRG Stadium)舉行，CBS電視台給這三場比賽做實況轉播。第一場準決賽將在1日傍晚東部時間6時9分開始，由佛羅里達大學大西洋分校和加州州立大學聖地牙哥分校對陣；第二場由康乃迪格大學(UConn)與邁阿密大學競逐，開賽時間是8時30分。決賽是3日晚間9時20分開始，休士頓的KHOU 11台在自家頻道上打廣告，指出這三場大賽都會在該台實況轉播。

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