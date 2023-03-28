H-E-B超市跨電玩業 與競技公司合作

德州 居民最喜愛的超市是H-E-B，這個營運得相當成功的企業正在把營運範圍擴充到競賽運動方面(sports)，H-E-B本月稍早與北德州的一家電玩競技公司簽約，H-E-B的商標現在展現在競技公司網頁顯眼之處。

過去幾年H-E-B超市開始涉足於運動項目試探水溫，譬如電視廣告上常常用聖安東尼奧馬刺隊(Spurs)的球星做代言人，在美式足球 聯盟NFL 的超級盃(Super Bowl)節目中打昂貴廣告，與體育場合作主辦大學美足季後賽，譬如在聖安東尼奧舉行的「瓦雷洛阿拉莫盃」(Valero Alamo Bowl)就是一例。最近傳出的消息指出，H-E-B已經參與競賽性電子遊戲(Competitive Electronic Gaming)，簡稱為eSports。

總部設於加拿大多倫多(Toranto)的數位媒體公司(digital media company) 「遊戲方塊」(GameSquare)本月稍早宣布，該公司的子公司「複雜度」(Complexity)已與H-E-B簽下獨家贊助商協議，現在H-E-B商標在複雜度公司的網頁上占據明顯的位置。複雜度公司的總部是在達拉斯郊區的弗里斯科市(Frisco)，辦公室就在NFL達拉斯牛仔隊(Dallas Cowboys)練習場的對街。

年紀稍長的人不認為打電玩是「運動」，但時至今日打電玩的行家也可以賺大錢，讓人不能不接受這已是主流競賽之一。複雜度公司支持競賽者在電玩遊戲(video games)中比賽，目前最熱門的競賽遊戲包括「反擊」(Counter-Strike)、「堡壘之夜」(Fortnite)、「光環」(Halo)以及「麥登美式足球」(Madden Football)。

該公司也在Twitch上廣播電玩競賽的實況，在它的YouTube和Instagram頻道上有許多的電玩視頻節目可供賞玩。另外，在複雜度公司的節目上還可以觀賞運動明星打電玩的實況，譬如達拉斯牛仔隊的崔逢迪格斯(Trevon Diggs)、UFC打手麥克斯霍洛威(UFC fighter Max Holloway)等等，在年輕的一代中這些都是很吸引人的電子運動節目。