規模再擴大 休士頓夏季擬招2萬青年就業

休士頓市暑期招聘計畫今年暑假該市招聘規模再擴大。（取材自「雇用休士頓青年」官網）

休士頓 市(City of Houston)的暑期招聘計畫(Summer hiring program)曾雇用450名青年參加為期8周的計畫，今年暑假該市招聘規模再擴大，據KPRC 2電視台報導，隨著暑假來臨，休士頓市計畫招聘上萬名休士頓青年就業 。

今年夏天，他們的目標是讓2萬名16歲至24歲的青年人就業。

休士頓市助理政策官暨特殊計畫協調員勞斯(Velma Laws)說，他們將該計畫擴大至包括私營和非營利部門，於是「雇用休士頓青年」(Hire Houston Youth)計畫誕生。

勞斯說，青年人可以在網上註冊(https://hirehoustonyouth.org/)，創建個人資料檔案，接著就可去工作委員會尋找不同類型工作。

休士頓市議員Karla Cisneros的公共事務總監邦達(Carisia Banda)，是該計畫取得成果的一個例子。這是她在大學期間第一分工作，也替現在的工作奠定基礎。此外，這項計畫也幫助心智殘缺者，替他們未來人生道路做好準備。

The Center for Pursuit執行長坎頓(Charles Canton)說，70多年來，該中心是提供心智殘缺者休息和照顧所在，默默改善他們生活。他說，中心內有腦癱患者與各種疾病患者，他們一直尋找幫助他們成長的機會。

其中，讓這些患者更接近獨立生活，就是就業培訓服務計畫的最終目標。休士頓市就業服務局局長西金波坦(Frank Higginbotham)說，他們可去某地方謀生，這是很棒的。