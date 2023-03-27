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台灣同鄉聯誼會兒童繪畫比賽 徵件

休士頓訊

全美台灣同鄉聯誼會慶祝45屆年會，舉辦2023年全美兒童繪畫比賽，由休士頓台灣同鄉聯誼會(簡稱台聯會)先行舉辦兒童繪畫比賽，選出前三名後，再送至全美繪畫比賽組決賽。

凡15歲以下(年齡以8月31日為分界日)，分幼兒組(5至7歲)、兒童組(8至11歲)和少年組(12至15歲)，各組取前三名，均可獲得獎金與獎狀，所有參賽者皆獲頒發獎狀，以茲獎勵。

主題是「疫後回春(The day after Pandemic)」。藉由參賽者畫筆下發揮無限的想像力，讓小朋友將心中感觸疫情大流行後，透過筆尖，充分發揮自己心中的無限想像。

參賽者需注意以下事項：送交作品稿件時，請連同報名表和報名費酌收現金或支票$20(支票抬頭：TBAA)繳納。規格是11X15英寸(長或寬尺寸差距超過1英寸以上作品，將被扣分)，請不要在作品上面填寫姓名或任何標誌，一切參加資料請填在報名表內，參賽者每人只限一件。

風格不限，水彩、蠟筆、油畫、素描均可，以手繪實體創作為主，禁用電腦繪圖，徵件日期自4/1/2023至截止日期5/20/2023，頒獎日期將另行通知。報名表請至9600 Bellaire Blvd . # 205C, Houston , TX 77036(王朝廣場2F)領取與交件。聯絡電郵 [email protected]

支票 疫情 休士頓

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