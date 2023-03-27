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德州人語／幾歲退休才叫幸福？

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最近和法國人聊天，痛罵法國總統馬克宏會是個有感染力的話題，因為他強硬推動退休年齡改革，要把它從62歲向後推到64歲，並且要總理運用憲法賦予的特殊權力，強行實施。不但民眾四處示威反對，反對黨也準備對馬克宏政府進行不信任投票。

印象裡，法國人好像很愛罷工示威，地鐵減班或停駛、垃圾堆在街上沒人收都是見過的事。眼看人均壽命愈來愈長，退休福利開銷愈來愈大，1960年代初是四個人養一個老人，如今已經變為1.7個勞工就得養一個退休老人，再下去很快政府必須舉債度日，馬克宏的要求似乎並不過分。

回頭看美國，美國人要領足額社安金，1955年以前出生者可在66歲2個月辦到。如果你在1960年或以後出生，可得等到67歲。提前到62歲就領也可以，但必須打折。法國人62歲就能退休真的很不錯，即使在人稱幸福國度的丹麥，去年起退休年齡即已高達67了。

而法國人振振有詞，他們看不起美式的資本主義，更不同意美國人拚命工作的賺錢人生觀。很多法國人相信「人生是從退休那天才開始的」，已工作且投注退休金40多年頭，今後就該讓政府養，四處旅行、騎單車閒逛、做一直想做但沒法做的事，這才叫人生。

美國的退休機制也危脆。一位從拿到碩士學位後就搬來矽谷在科技界服務的台灣移民，最近被一家大公司勸退，她只有64歲，但希望能熬到全額才開始領社安金，屆時月領3400元左右。但她感慨，有當教員退休的朋友，10十年前退下時已經月領4800元。相對而言，公部門壓力沒有她在業界大，退休金卻遠優於她，這種算盤究竟如何打？

另一位中年移民去加州的華人說，打從42歲開始在美國上班，不間斷工作21年，薪水雖比不上工程師，卻也被歸為「中產階級」，臨近退休年紀一查，才知每月扣除醫保要繳交的Part B和補充險的錢之後，社安金只夠交加州的房屋稅了。日子怎麼過？401K存了點錢，以為可以幫補，不幸遇上去年股市一番折騰已耗損四分之一，退休後的餘命離「幸福無憂」四字實在太遠了。

這位朋友最近赴台灣作Covid疫情消退後第一次旅行，最大的感觸是台灣六、七十歲的朋友「每天都在玩」，他們的子女則浮沉於薪水並不理想的工作，月薪常只比父母退休金的半數多一點，想要自己買房毫無希望。

問題在那裡？ 大家都看得到。但如果主政者的遠見只是要求人民作出犧牲，犧牲之餘又看不到希望，人民不會肯一起束緊腰帶的。馬克宏看到法國的苦日子就要在未來十年臨到，可是要他向富人多徵稅，他並不肯，堅持要所有人共體時艱。有人認為，馬克宏的勇氣很危險，但總比把頭埋在沙裡佯裝看不見的那些領導人強吧！

退休金 馬克宏 社安金

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