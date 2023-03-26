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2嫌綁架移民勒索 1遭擊斃1被捕

編譯陳盈霖／綜合外電報導
聯調局官員23日在休士頓北部救出兩位被綁架的移民。（AP）
聯調局官員23日在休士頓北部救出兩位被綁架的移民。（AP）

休士頓紀事報報導，17歲男子傑克遜（Josiah Jackson）24日被指控犯下兩項嚴重綁架罪。他於日前綁架兩位移民，企圖勒索他們。

聯邦調查局（FBI）特工於23日，在休士頓北部與嫌犯發生槍案後將兩人救出，另一名嫌犯則於槍案中死亡。

根據哈里斯縣（Harris）法庭紀錄，傑克遜被指控的罪名，包括綁架一男一女與試圖勒索他們。

檢察官稱，這些移民於18日，在休士頓西北地區一條高速公路上被攔下，遭綁架者強行塞入另一輛車。官員幾乎沒有透露從那時到23日上午發生的事情，當時聯調局稱，其特工在休士頓北部槍案發生後救出兩位移民。

聯調局和地方執法機構24日並未透露更多訊息。哈里斯縣警局辦公室發言人吉利蘭（Thomas Gilliland），當特工進入時，嫌犯逃跑。

他說，幾分鐘內，一位帶著狗的副警官追捕其中一名嫌犯，將其帶回現場交給聯調局官員，但他拒絕透露嫌犯身份。

檢察官在要求保釋金為10萬元的信中寫道，傑克遜和「他已故同夥」扣押兩人以索取贖金。一名檢察官此前曾表示，有三位移民被綁架，但當局並未說明可能的第三位受害者發生什麼事。

一位知情者告訴美聯社，綁架者向至少一位移民的家人勒索錢財，並得到報酬，但隨後他們又索要更多錢。該人士還稱，綁架者一度向這家人發送影片，影片中顯示他們毆打一名男子。

移民 休士頓 檢察官

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