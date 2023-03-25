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房子「被出租」 亞裔屋主反遭鎖

編譯胡立宗／綜合報導
亞裔屋主Linda Giang無法開啟自己房子的大門。（取自ABC）
亞裔屋主Linda Giang無法開啟自己房子的大門。（取自ABC）

休士頓地區Meyerland的亞裔屋主Linda Giang發生離奇的房屋被侵占事件，她在休士頓South Braeswood區域的房屋想要出租，卻驚見裡面已住人，被不認識的第三人轉租出去，鎖也被換掉，換句話說，真的屋主進不去自己的房子。

Linda Giang近日想以3600元將South Braeswood 5300街區的房子對外出租，但是疑似不肖仲介的人卻改以6000元將房子出租，而且完全沒有獲得Linda Giang的同意。更誇張的是，當Linda Giang想進一步進屋察看時，才發現所有的門鎖都被換了，連她都不得其門而入。

時間回到兩周之前，Meyerland屋主協會發函通知她，她的房子車道上堆積太多落葉，要求她加以清理。當她約好清潔公司，並與媽媽一道前往查看時，這才發現屋內竟然住了一家五口。出面的女性Tamisha Bey說她以6000元租下這間房子，還出示了租約，但是上面的屋主既非Linda Giang也不是她的先生，而是與房屋無關的第三人。

租約上還註明可以四人入住，包括Tamisha Bey 。但是當Linda Giang報警要求將她們驅離時，警方卻表示這是民事糾紛，他們無法處理。當Linda Giang 19日隨ABC記者前往查時，赫然發現房子的所有門鎖都已經被換掉，她這個真屋主連房子都進不去。Tamisha Bey告訴ABC，她們一家從加州搬來，想展開新生活，因此以6000元租下這間房。

當ABC訪問擅長處理租約糾紛的律師Brian Cweren時，他說警察搞錯了，這已經不民事糾紛，而是非法入侵，這起事件需要的不是租客驅趕而是警力介入。

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