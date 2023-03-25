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議員提案禁髮型歧視 盼成皇冠法案第21州

編譯胡立宗／綜合報導
本來一直拉直捲髮的眾議員Rhetta Bowers，直到2022年才開始留自然捲髮。（取自Rhetta Bowers臉書帳號）
本來一直拉直捲髮的眾議員Rhetta Bowers，直到2022年才開始留自然捲髮。（取自Rhetta Bowers臉書帳號）

國會皇冠法案(Crown Act)已經獲得20州與30城的相對立法，德州議員正計畫讓德州成為保護多元髮型的第21州。眾議員Rhetta Bowers提出的House Bill 567，與參議員Borris Miles提出的參議會對案正在討論之中，希望禁止學校與職場對特定髮型的歧視行為。

C.R.O.W.N. Act全稱為「Create a Respectful and Open World for Natural Hair」，起源是休士頓以東的Mont Belvieu在2019年有兩名男生因為留辮子而遭校方警告，如果不剪辮子就會無限期停學。De'Andre Arnold與Kaden Bradford受罰後狀告Barbers Hill ISD，新聞因此登上全美版面，並獲得廣泛聲援。

Rhetta Bowers強調，任何人都不應該因為編髮、辮子或麻花頭等髮型遭受歧視對待，她的法案排定22日在州務委員會舉行公聽會。現在經是大一新生的De'Andre Arnold說，任何人都不應該因為生活方式不同而遭到妖魔化，皇冠法案的用意就在告訴大家，這些行為是可以的，並以自己為傲。

德州的哈里斯縣與奧斯汀市雖然已經通過相應法規，但是德州版的草案卻在2021年眾議會表決過關後遭到擱置，因此Rhetta Bowers等人才會在今年重提草案。Rhetta Bowers以自己為例，說她從八歲起就開始拉直捲髮，直到2022年4月才決定恢復自然捲，今年開議時，她的女兒還說，這樣的自然捲非常OK。

德州 歧視 眾議員

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