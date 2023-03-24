虎斑小貓困高架橋護欄外 善心人打電話求救

聖安東尼奧動物保護局獲報援救公路高架護欄外小貓。(動物保護局臉書)

聖安東尼奧一座高架高速公路上，一隻橘紅色虎斑小貓被困在護欄外圍，有一位眼尖的人看到牠以後通知市府工程處，動物保護局的人員輕手輕腳的向牠慢慢接近，最後小貓被安全救出，救援的過程讓人看了捏一把冷汗。

每天的新聞裡充斥著兇殘暴力的事件，但人世間還是有很多溫暖的善行，日前一位眼尖的駕駛人或乘客，從高架高速公路下方經過時，看到一隻虎斑貓坐在護欄外面凸出的一小塊水泥上，那塊物體只夠牠容身，牠已經不可能跳回護欄上，而下方的路面有幾十呎的距離，即使牠不從那裡跌落地面，沒有水、沒有食物牠最後也必死無疑。

這位善心人打了311電話以後，聖安東尼奧動物保護局(San Antonio Animal Care Services)派出圖塔克(Animal Care Officer Tutak)和弗羅雷斯(Animal Care Sergeant Flores)前往救援，當兩人向小貓接近時，牠擺出齜牙裂嘴的神態不願讓他們接近，圖塔克和弗羅雷斯則輕聲細語的跟牠說話，最後小貓似乎懂得他們是來救牠的人間天使 ，乖乖地讓他們抓起牠來。

獸醫檢查過以後也不確定小貓到底已經被困了多久，幸好牠的健康狀況大致良好，獸醫並且開玩笑說這隻小貓「有點貪吃」(a bit ravenous)，但牠明顯的有輕微上呼吸道感染(slight upper respiratory infection)症狀，獸醫給牠用藥以後情況很令人滿意，牠已經被送到動物庇護 所的「可領養貓隻區」(adoptable cat building)。