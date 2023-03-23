外州購買娛樂大麻 帶回德州犯法

德州尚未開放娛樂用大麻。(Wesley Gibbs/ Unsplash)

美國許多州大麻 已經合法，德州 雖然允許醫療用大麻(medical marijuana)，但管制極為嚴格，德州州民到外州旅遊時即使是合法購得的大麻，但帶回德州就會觸法，因此必須非常小心。

美國有37州允許醫療用大麻，德州也是其中之一。有21州更已放寬到允許娛樂用大麻(recreational marijuana)，譬如以北德州為例，開車幾個小時就可以到達科羅拉多州，在那裡合法購買使用娛樂大麻以後，如果還攜帶一些回德州，會不會有什麼後果呢？

德州州民應該以WNBA鳳凰城水星隊(Phoenix Mercury)的女將格萊納(Brittaney Griner)為鑒，一不小心就被關在俄羅斯監獄 十個月之久，要不是因為換囚現在可能還在勞改營中受罪。根據德州州法，種植、持有、販賣、分銷娛樂用大麻都是違法的行為，輕則可被罰款數千元，重則可能要坐牢好多年，不可不慎。

另外，威斯弗賽勒斯律師事務所(Westfall Sellers Law Office)指出，把在外州合法購買的大麻帶回德州，還可能會被冠上「毒品走私」(drug trafficking)的控罪，這是聯邦級的刑事罪名(federal crime)。做父母的人常常並不知道孩子究竟在做些什麼，有機會時應該提醒自家的青少年，千萬不要誤蹈法網枉送了前途。

如果在外州使用了娛樂大麻以後，把剩下的或者把多買的放在車裡帶回，沒被查到當然沒事，但如果在交通違規攔檢中被查到，懲處的方式相當可怕：

持有2盎司以下大麻是B級輕罪(Class B misdemeanor)，可處最多2000元罰金、最高180天監禁。持有2-4盎司是A級輕罪(Class A misdemeanor )，可處最多4000元罰金、最高一年的監禁。4盎司以上就成為重罪(felony)，懲罰當然更嚴厲得多。販賣大麻比持有大麻罪加一等，譬如只販售7公克(四分之一盎司)以下就可處最多2000元罰金、最高180天監禁。