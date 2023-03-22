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哈里斯縣檢察長晤西南區理事

記者封昌明／休士頓報導
哈里斯縣檢察長金奧格Kim Ogg(左四）歡迎西南管理區主席李雄（右四）等一行的到訪。 （記者封昌明／攝影）
哈里斯縣檢察長金奧格Kim Ogg(左四）歡迎西南管理區主席李雄（右四）等一行的到訪。 （記者封昌明／攝影）

西南管理區主席李雄3月21日應哈里斯縣檢察長金奧格(Kim Ogg)之邀，率全體理事前往金奧格的辦公室參觀，並聽取INTAKE、受害者服務、暴力犯罪、輔導等各部門主管簡報，讓理事會成員了解檢方辦案業務繁重，一周七天24小時在維護市民的安全。

一早檢察長負責社區聯繫主管Anna Carpenter便在大廳等候，帶領主李雄一行人由公務門進入辦公室，由局長Jim Leitner向眾人解說，該辦公室一周七天每天24小時都有人值班，以服務有法律需求民眾前來尋求幫助。

李雄盛讚檢察長非常重視與西南管理區的安全，也很樂意與未來在管理區內與市民進行市民大會，更進一步貼近民意，該管理區也將全力配合。

金奧格在2020 年，以超過 12萬票的優勢再次當選連任。在她的領導下，哈里斯縣地方檢察官辦公室致力於通過基於證據的起訴、和人人平等的正義來維護社區安全。

在她的第一個任期內，金奧格成功推進重大毒品政策改革、通過起訴警察腐敗和槍擊事件追究警察責任、多元化地區檢察官辦公室的領導層，並通過立法改革實現了對犯罪受害者的保護。

作為哈里斯縣的最高執法官員，檢察長金奧格當前的首要任務，是通過在法庭上以證據為基礎的宣傳，停止釋放慣犯和暴力犯罪者保釋，減少大量案件積壓，並推動休士頓最重要的案件進行審判和審理。

聽取各部門主管簡報。（記者封昌明／攝影）
聽取各部門主管簡報。（記者封昌明／攝影）
哈里斯縣總檢察長金奧格(Kim Ogg，中)向來賓們簡報。（記者封昌明／攝影）
哈里斯縣總檢察長金奧格(Kim Ogg，中)向來賓們簡報。（記者封昌明／攝影）
李雄巧遇熟識的陳警官（左）。（記者封昌明／攝影）
李雄巧遇熟識的陳警官（左）。（記者封昌明／攝影）

暴力犯罪 警察 檢察官

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