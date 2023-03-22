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金城銀行股東會 總資產逾15億元

【休士頓訊】
金城銀行董事長吳光宜及楊明耕、曾柏樺、Al Duran、譚秋晴、吳俊賢、林懿明和吳國駒繼續擔任金城銀行下一屆董事。（金城銀行提供）
金城銀行董事長吳光宜及楊明耕、曾柏樺、Al Duran、譚秋晴、吳俊賢、林懿明和吳國駒繼續擔任金城銀行下一屆董事。（金城銀行提供）

金城銀行2023年度股東年會已於3月16日下午在休士頓總行召開，會中除推選下一屆董事會成員外，並發佈2022年之財務和營運報告。

董事長吳光宜感謝所有股東對於金城銀行的一貫支持，並對全體董事、管理團隊以及同仁們的努力致謝。吳光宜表示，2022年面對整體經濟衰退、美國利率和通貨膨漲高升，金城銀行業務仍然穩健成長，總資產額更突破15億美元。

金城銀行2022年總資產額15億3000萬元，較2021年成長18% ；稅後淨利近2500萬元，與2021年相當；放款總額12億6200萬元，較2021年成長22% ； 存款總額12億7300萬元，較2021年成長20% ；資產報酬率 (ROA) 為1.77% ；股東權益報酬率 (ROE) 為13.33%。金城銀行2022年業務表現穩健成長。

出席股東隨即在會中推選現任的八位董事會成員吳光宜、楊明耕、曾柏樺、Al Duran、譚秋晴、吳俊賢、林懿明和吳國駒繼續擔任金城銀行下一屆董事，更推舉吳光宜為董事長，並聘任楊明耕、曾柏樺和Mr. Al Duran三位副董事長。

吳光宜表示：「對於最近加州矽谷銀行(Silicon Valley Bank) 和紐約Signature Bank倒閉事件，許多財經專家和學者都已經分析及講解所有來龍去脈；以一個銀行管理者的立場，我個人認為主要原因是這些銀行輕忽風險管理的問題，才會因為環境一有變化，銀行立即發生危機。所謂銀行風險管理包含很多，包括美國和世界經濟狀況、個人和商業不動產現況、利率風險、營業條件及科技的改變、法規修改及信用品質等等。因為科技的進步和新創產業的崛起，快速累積許多資產，相對也提高個人和企業的經營風險。所以建立正確的風險管理模式，是非常重要且急迫。」

執行長林懿明也說明：「金城銀行是一家保守的傳統銀行，在社區服務超過 38 年。我們銀行沒有任何加密貨幣或衍生性產品的交易，也沒有太多相關於高科技領域的業務。我們的債券投資組合僅占我們總資產的很小部分。金城銀行的資本適足率很高，幾乎是主管機關要求的二倍。我們的貸款資產品質良好，銀行擁有強大的流動性和資源來應對特殊情況，以便減低這波金融風暴對金城銀行的影響。」

金城銀行在2022年持續建構更完整的金融平台及服務網絡，在北加州增設兩個分行，現在北加州共有三家分行：密爾布瑞分行(Millbrae) 、庫比蒂諾分行 (Cupertino) 和佛利蒙分行(Fremont)；南加州也有三家分行：托斯汀分行(Tustin) 、阿罕布拉市分行(Alhambra) 和羅蘭岡分行(Rowland Heights) ，以及爾灣(Irvine) 貸款辦公室。

金城銀行有38年社區銀行的經驗，最新資訊請參閱網站 www.goldenbank-na.com 。金城銀行休士頓百利總行的地址是9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas 77036，電話:888-320-3838。

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