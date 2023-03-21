投資理財師：回收衰退 今年宜避險

投資理財師蕭雲祥（左）、顏琦（右）提醒民眾2023年投資要風險分散。 （記者封昌明／攝影）

針對目前金融市場不太平靜，投資 理財專家蕭雲祥、顏琦，18日在懷德理財辦公室大廳以「如何在高通膨時代獲利及資產配置及社會安全金領取條款及注意事項」等民眾所關心議題，舉行座談會，出席者非常踴躍，提出問題都獲得蕭雲祥滿意的答覆。

蕭雲祥說，回顧2022年股市投資人投資收回益普遍衰退，展望2023年仍要小心因應，短期之內股市應仍維持震盪局面，投資人資產要做分散配置，手上一定要保留現金，以便隨時進場。

近來美國三大銀行陸續爆雷，未來是否仍有未爆彈，目前無法得知，投資人未來的投資策略宜採用：安全性、流動性、增值獲利、品質管理、資產配置、分散風險等各方面進行管理，其中有幾個選項投資人可以考慮，包括，一、短期國債 ，3個月至3年。二、保本的指數 型年金：終身收入型可達32％、現金累積型則平均可達5-8％年收入。三、固定年金，有2-3年的選項，年回報可達4.5至5.5％等。

在市況未明朗前投資回定收益的年金可較投資股市風險小，蕭雲祥建議民可以找專家為財務把脈，以免盲目投資造成損失，面對下一個市場大變化來臨前，要嚴格做好資產配置，要增加零風險、低風險的資產比例，

蕭雲祥、顏琦投資理財公司地點: 6901 Corporate Dr, #128, Houston, Tx 77036，電話：713-988-3888、832-434-7770，歡迎免費洽詢。