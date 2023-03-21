中文學校「寫字比賽」16人優勝

寫字比賽情形。（中華文化中心提供）

中華文化中心中文學校為提高學生中文學習興趣並響應美南地區「僑務委員會112年海外正體漢字文化節」活動，依照往年舉辦校內學藝競賽「寫字比賽」，已在日前3月11日(周六)舉行。2022秋季學校開始實體上課，這次比賽學生現場參加，集中在大教室舉行。

今年的「寫字比賽」包括硬筆寫字和毛筆書法 。除了學前班和拼音班因為年幼不參加，第一二冊學生和成人班，限於學習中文時間很短，以鉛筆寫字，第三冊以上全部用毛筆寫書法，全校分上午，中午，下午三個時段進行比賽，再由校長聘請評審評分。

鑑於許多學生是第一次接觸毛筆，一月初學期開始，該校將請書法老師先做簡單的介紹文房四寶和紙張的使用，握筆方法，讓學生對於中國書法藝術有了基本認識，之後由各班老師利用上課時間持續指導和給予練習。