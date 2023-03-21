中文學校「寫字比賽」16人優勝
中華文化中心中文學校為提高學生中文學習興趣並響應美南地區「僑務委員會112年海外正體漢字文化節」活動，依照往年舉辦校內學藝競賽「寫字比賽」，已在日前3月11日(周六)舉行。2022秋季學校開始實體上課，這次比賽學生現場參加，集中在大教室舉行。
今年的「寫字比賽」包括硬筆寫字和毛筆書法。除了學前班和拼音班因為年幼不參加，第一二冊學生和成人班，限於學習中文時間很短，以鉛筆寫字，第三冊以上全部用毛筆寫書法，全校分上午，中午，下午三個時段進行比賽，再由校長聘請評審評分。
鑑於許多學生是第一次接觸毛筆，一月初學期開始，該校將請書法老師先做簡單的介紹文房四寶和紙張的使用，握筆方法，讓學生對於中國書法藝術有了基本認識，之後由各班老師利用上課時間持續指導和給予練習。
學生們除了在課堂上認真學習，也會在課外時間在家練字。比賽當天每人屏住氣息，全心投入，唯恐稍有差錯，態度之認真令人感動。中文學校感謝家長的幫忙和支持。學生們無論年齡大小，反覆練習後看到成果出乎意料的好。相信他們對於明年的學藝競賽肯定更有信心。比賽結果優勝者共有16人，學藝競賽肯定了學習成果，也擴展了學習領域。希望透過此次比賽，將來會有更多人學習書法。中文學校感謝僑委會和僑教中心的多方協助，再次促成這次活動圓滿完成。
上一則
火車撞汽車 受害女獲賠5.57億
下一則
FB留言