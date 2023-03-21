胡德堡又有女兵自殺 家人指遭性騷

胡德堡基地又發生女兵自殺事件。( 美聯社)

德州 胡德堡(Fort Hood)陸軍基地又傳年輕女兵死於營中的悲劇，軍方初步調查後宣告無他殺嫌疑，但女兵的父母向媒體指出，她死前那段時間告訴家人，她在營中被男性長官和同僚性騷擾 (sexual harassment)，一年多前20歲女兵凡內莎吉彥(Vanessa Guillén)死於軍營的事件曾引發全國公憤。

胡德堡位於德州西部的基林市(Killeen)附近，20歲女兵安娜巴紹度阿路易茲(Ana Basaldua Ruiz)3月13日(周一)被發現死於營區，軍方初步調查後，第三軍團指揮官伯納比中將(Lt Gen Sean C. Bernabe)於17日(周五)記者會中，宣告巴紹度阿路易茲是自殺身亡，沒有他殺嫌疑，但他指出本案仍在繼續調查，要徹底查出造成安娜自殺的周遭因素。

安娜出生於墨西哥 ，後來歸化為美國公民(naturalized U.S. citizen)，她在2020年加入美國陸軍，過去15個月她是第一騎兵師(First Cavalry Division)的戰鬥工程師(combat engineer)。安娜的父母告訴西班牙文電視台Telemundo記者，過去幾個月安娜向爸媽申訴在部隊中，被一名男性長官和幾位男性同僚性騷擾，有一次安娜向他們哭訴，說自己的一生萬事皆錯，她只想一死了之。

安娜的姨媽奧泰加(Itzi Ortega)在籌款網站GoFundMe開了一個帳戶，請求網友捐助安娜的喪葬費用，也讓安娜的姊妹可以從墨西哥前來參加喪禮，另外，家人親友不信任軍方所做的驗屍(autopsy)，但軍方已表明不會出錢做第二次驗屍。奧泰加指出，許多墨西哥裔美國公民年輕女性選擇加入陸軍，為了報效第二個祖國，但墨裔女兵經常被男性同袍性騷擾的問題如果不能解決，這些女兵豈能專心報效國家？

軍方公布的數據指出，過去五年中陸軍刑事調查處(Army's Criminal Investigations Division)在胡德堡開案調查了50件自殺案(suicides)和11件殺人案(homicides)。