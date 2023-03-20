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強烈風暴侵襲北德州 歐文市災情最慘重

編譯林思牧／綜合報導
龍捲風襲擊，歐文市的災情最慘重。(NBC5)
龍捲風襲擊，歐文市的災情最慘重。(NBC5)

強烈風暴侵襲北德州地區，國家氣象局NWS在16日(周四)前後發布了六個龍捲風警報，歐文市(Irving)的災情最慘重，有一棟公寓建築嚴重受損，一家汽車經銷商部分屋頂與牆壁被掀掉。

風暴到達北德州時天色轉為陰暗，強風大雨開始肆虐，有些地方落下橘子大小的冰雹，許多車輛的玻璃被砸破。狄亞茲(Luis Diaz)是歐文市一處公寓的住戶，他當時正在看電視新聞，突然電視上出現龍捲風警報的消息，他打開前門觀看，看到漏斗雲(funnel clouds)在旋轉並且朝他移動過來，他連忙跑進公寓住宅區的龍捲風掩蔽所(tornado shelter)。

他聽到外面有很大的聲響，心情忐忑不安，等風聲變小以後他回到自己的二樓單位，發現屋頂和天花板都不見了，單位裡淹水把家具電器都泡壞了，連他在停車場上的皮卡也受到相當大的損壞。他跟保險公司聯繫以後，發現有許多人也有類似的情況，所以一時還沒有人手可以來評估他的理賠金額。他說他在歐文市已住了20年，這是第一次遭遇龍捲風的災情，這滋味挺不好受，他的單位已無法居住，保險公司讓他去住旅館。

位於歐文市的達拉斯汽車經銷商(Autos of Dallas)部分屋頂和牆壁被吹毀，總經理木蘭斯(David Mullens)指出，當時他和許多位工作人員以及顧客在前廊上觀看這個氣象奇景，突然大風狂吹起來，大家趕緊進入建築物中，不到幾秒鐘建築物就陷入黑暗之中，厚玻璃被風吹得凹進又凸出，大雨和冰雹打在玻璃上發出巨響，很多人驚聲尖叫起來(a lot of people screamed)，場面一片混亂。17日上午許多建築工人到達經銷商，開始做整建的工程。

龍捲風 德州 風暴

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