耗資7000萬 達拉斯都會超級影城將動工

直屬州長辦公室的德州影藝委員會樂見地方政府發展影藝事業。(Texas Film Commission)

達福都會區的曼斯菲爾市(Mansfield)，即將有一個72英畝大的「影城」要開始動工，這項耗資7000萬元的工程完工以後，可以給北德州 地區增加2000個就業機會，影城主管矢言要把北德州變成影藝重鎮。

影藝人員多半是偏自由派人士(liberals)，但也有一些極為偏紅的，譬如德州出身的馬修麥康納(Matthew David McConaughey)就是在政治上偏於保守意識的大明星，他經常表達支持德州發展電影 事業的意見。根據達拉斯晨報，位於達拉斯與福和市之間的曼斯菲爾市，市議會在上個月通過這個名叫「超級影城」(Super Studios)的興建案，希望能把大製作的電影與電視秀從好萊塢吸引過來在這個地點拍攝。

主導這項開發案的公司是實體眼界(Concrete Visions)，該公司的電影製片人賈西亞(Angel Gracia)指出，這個影城一切都以高品質主打，小到供應的咖啡，大到攝影 棚上方的鷹架(grid)都必須出類拔萃，譬如咖啡是極香醇的口感與氣息，鷹架可以掛幾噸重的攝影錄音器材，而且工作人員在地面上就可以遙控操縱，是最現代化的攝影棚設施。

賈西亞又指出，曼斯菲爾市的地點適中，離達福國際機場和達拉斯市中心都很近，對電影工作人員和明星都很方便。根據德州影藝委員會(Texas Film Commission)所提供的數據，去年至少有29部電影與電視秀是在德州開始動工的，賈西亞說：你如果拿出美國地圖看，達拉斯是在美國大陸48州的地理中心位置，從美國各地到達拉斯來工作的人，都不需要搭太久的飛機。