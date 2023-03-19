德州人語／銀行關門可怕 恐慌更可怕

德州人語

全美前20大的矽谷銀行 （SVB ）說沒就要沒了。

時間追溯到2020下半年，受當時寬鬆的財政政策影響，全美曾迎來一波對科技公司的融資熱潮，這些公司手裡也迅速積累了大量的現金和存款，而其中很大一部分流入了SVB。當時聯準會還沒有開始升息，SVB就在極低的利率環境下買入了大量的美債和不動產抵押貸款證券 （MBS）——想倚賴世界上最安全的資產掙點小錢。

然而，2022年的快速升息帶來了美債的暴跌。SVB之前在低息時期購買的證券資產在2022年給SVB帶來了超過25億美元的損失。當然，只要不出售這些未實現帳面損失，就不會成為虧損。

可問題是，2022年聯準會的快速升息導致全球科技初創公司的日子都不好過——融資融不到，股價一直跌，研發要繼續就只能持續消耗在SVB的存款。自2022年3月起，SVB的資金就已經開始大量流出，SVB因此不得不開始虧損拋售手中的證券資產，開始一步一步走上了今天的道路。

自3月8日被爆出現18億元虧損的消息後，多家投資公司高管及科技公司的負責人，立刻在社交媒體上發布消息，預警SVB償付能力的風險，並在各社媒平台上「呼籲」大家從SVB轉走資金。矽谷區塊鏈開發商Ava Labs總裁John Wu說：「這顯然是典型的銀行擠兌。當擠兌開始，你絕不會想最後一個去。」就這樣，短短不到48小時後，矽谷銀行關門大吉。

從歷史上看，「恐慌」一詞一直以來都伴隨在重大危機事件左右，金融市場中更是一直都有一個重要的參考標準指數——VIX「恐慌指數」。可以說危機造成並產生了恐慌，但恐慌通常也在擴大和蔓延著危機，這次也一樣。SVB關門消息傳出，一時間，從灣區的SVB客戶家中到遙遠的亞洲股票市場，整個網路鋪天蓋地黑雲壓境迅速將這份恐慌傳播到了全世界金融市場的每一個角落。

好在最終聯邦監管機構宣布採取非常措施，為矽谷銀行倒閉止損，向全體儲戶保證13日就能取得自己的所有存款。葉倫更是喊話穩定軍心，「美國銀行系統非常安全，資本充足。不會有多米諾骨牌效應。2008年的金融海嘯也不會再次上演。」聽到這裡，不禁假想，如果在2008年金融危機爆發之際，媒體信息已如今天一樣發達，政客、經濟學家和總裁們也已習慣像今天一樣熱衷在推特臉書上發表觀點，事情的結果不知道又會是什麼樣。

好在這下儲戶們吃了定心丸，市場也慢慢開始嚥下這陣恐懼。不過，回想前兩天眼看領頭羊剛剛在懸崖邊上被風沙迷了眼，羊群馬上就擺出迫不及待要跟著跳崖的架勢，依然令人心有餘悸；在如今自媒體瘋狂，傳播成本近乎為零的信息爆炸時代，如果真的有什麼大型恐慌開始迅速傳播，這種恐懼效應，還有什麼方法能夠制止呢？