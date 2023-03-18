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議員促州府買下土地…美景郊野湖公園可望復活

編譯林思牧／綜合報導
環保人士不希望「美景郊野湖州立公園」改建為住宅區。(取自Fairfield Lake State Park網頁)
環保人士不希望「美景郊野湖州立公園」改建為住宅區。(取自Fairfield Lake State Park網頁)

位於達拉斯東南邊的「美景郊野湖州立公園」(Fairfield Lake State Park)，2月底關閉後，州參議員許沃納(Charles Schwertner)隨即提出議案，希望讓這座風景優美的公園起死回生。

美景郊野湖州立公園所在的土地，是私人擁有的產業，過去50年德州公園與野生動物局(Texas Parks and Wildlife)租賃這塊土地，租約在2月28日到期。業主計畫把這塊土地開發成一個「門禁住宅社區」(gated community)，以德州與全美國治安日益敗壞的實情，有不少人對這個有警衛守候的高級社區有興趣，住在此處只要回到家中，不必太擔憂犯罪的問題。

美景郊野湖州立公園在2月底關閉後，一群環保人士(environmentalists)隨即到奧斯汀的州政府大樓(state capitol)抗議，他們希望州政府領導人和州議員保護這一片自然的地域，不要開發成住宅區。許沃納是肌肉骨骼外科醫師(orthopedic surgeon)，他是喬治城(Georgetown)的居民，他在參議會提出SB 1656法案，希望州政府撥款買下這塊土地，讓民眾可以繼續享用公園。

許沃納辦公室發布的書面聲明指出，過去幾十年居民與遊客在這座美麗的公園享受泛舟、騎馬、健行等的活動，失去這座公園對民眾的休閒帶來負面出衝擊，另外，如果讓這塊土地開發成住宅區，會讓這片淨土上的水資源、自然景觀和野生動物永久改變，不可能再恢復到原始的天然狀態。許沃納表示本案是他在本屆會期中的第一優先，他會盡一切力量達成目標。

許沃納正在與其他議員一起協商，敦促他們支持他的提案，在眾議會中有代表伊塔斯卡(Itasca)的奧爾(Angelia Orr)與他合作推動，德州公園與野生動物局已經找到足夠的經費，如果SB 1656法案可以通過州議會並得到州長簽署，美景郊野湖州立公園就可以起死回生。

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