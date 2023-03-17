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野豬擾市郊 擬用毒鼠藥撲殺

編譯林思牧／綜合報導
德州農工大學計畫用滅鼠藥沃發靈撲殺野豬。(Texas A&M)
德州農工大學計畫用滅鼠藥沃發靈撲殺野豬。(Texas A&M)

美國有大約700萬頭野豬(feral hogs)，其中的三分之一在德州，最近幾年野豬已不再是荒鄉僻壤獨有的問題，連休士頓地區野豬也為患甚烈，政府單位在考慮用殺鼠毒藥沃發靈(warfarin)來毒殺野豬。

　偏鄉農業帶的作物常被野豬啃食，德州農業局長(Agriculture Commissioner)希德米勒(Sid Miller)估計過去七年中野豬造成的農作物約有5億元。但在美華人很少是務農的，對住在城市與郊區的華人而言，現在也開始感受到野豬帶來的問題，譬如墓園和高爾夫球場是野豬喜歡光顧的地方，這裡養護極好的草坪提供野豬食物，牠們把草坪掀起啃食細嫩的草根，有時候連墓碑也被牠們掀翻。

　德州政府鼓勵民眾射殺野豬，但這種方式效果有限，德州農場業者協會(Texas Farm Bureau)的會員厄爾斯(Buddy Earles)指出，現有的野豬如果要用打獵的方式限制數量，至少75-80%的野豬必須被獵殺，才能維持數量不繼續增加，因此單靠打獵來降低野豬的數量是行不通的。

　野豬的肉並不好吃，因此想獵殺野豬的人不多。在德州的254個縣份中，有兩個縣提供賞金(bounties)給列殺野豬的人：考德威爾縣(Caldwell County)和海斯縣(Hays County)提供5元給每頭獵殺的野豬，只要把野豬的尾巴切下，帶到採集點就可領賞，可惜賞金微乎其微，沒辦法讓人以獵殺野豬維生。

　初步研究認為殺鼠毒藥沃發靈對毒死野豬很有效果，德州農工大學(Texas A&M)今年夏季將用沃發靈做田野測試(field trial)，看看成本績效如何以及豬屍是否造成問題，如果推動使用這種方法，可以大規模撲殺野豬。

德州 華人 休士頓

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