聖安東尼奧動物園大樹斷落 7遊客受傷

聖安東尼奧動物園發生事故，園方砍掉大樹殘枝。(ABC電視台)

聖安東尼奧動物園 15日(周三)發生重大意外事件，一棵大樹的大枝幹從連接處折斷掉到一群遊客身上，共有七名遊客受傷，其中一人傷勢相當嚴重，送醫急救後仍處在性命垂危的情況。

聖安東尼奧動物園(San Antonio Zoo)的主管指出，目前正是學校放春假(spring break)的時節，一般的星期三不會有這麼多遊客。KSAT電視台報導，15日中午12時5分，園區後方一棵很大的樹有一條大枝幹折斷，下方的步道 上有許多遊客，大枝幹從高處摔落地面，壓在許多訪客身上，聖安東尼奧市消防局隨即派出多輛消防車和救護車前往援救。

消防局發言人阿靈頓(Joe Arrington)指出，一名受傷的遊客被救護車以「第一優先」(priority 1)的身分緊急送到醫院，第一優先代表這人的傷勢危及到生命。一名成年女子後來在社交媒體上放了一段意外發生後的視頻，她指出那位受重傷的是她的女兒，她籲請大眾替她的女兒祈禱，讓她能安全度過這個難關。

另一位遊客羅倫(Brandy Lorraine)在網路上放了一段視頻，她表示事情發生得太突然，大家根本沒時間反應，在她的視頻中許多遊客跑上前，一起把枝幹抬起，把壓在地下的人救出。動物園的副總裁羅斯(Hope Roth)指出，當時動物園的保安主任(security director)就在附近，他馬上動員工作人員進行搶救。

動物園的植物學家嘉德納斯(George Cardenas)答覆媒體的質詢時指出，這棵樹的枝幹可能過重，而大樹枝與樹幹連結的地方可能有腐壞，造成大樹枝從連結處折斷，動物園將對其他大樹進行檢視並做適當的修剪。