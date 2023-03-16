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3女涉嫌幫助朋友墮胎 遭求償百萬

編譯陳盈霖／綜合外電報導
一名男子向三名婦女提起訴訟，稱這三名婦女教唆和提供墮胎藥給前妻，幫助她終止妊辰。（Getty）
一名男子向三名婦女提起訴訟，稱這三名婦女教唆和提供墮胎藥給前妻，幫助她終止妊辰。（Getty）

休士頓紀事報報導，德州一名男子對三名女性提起100萬元不當死亡（wrongful death）訴訟，指控他們幫助他的前妻尋求墮胎，成功的終止妊娠，違反該州禁止懷孕六週以上婦女進行墮胎的法律。

根據德州論壇報，法院文件顯示，該訴訟由加爾維斯頓（Galveston）縣席爾瓦（John Silva）提出，稱這三人在2022年夏天，幫助他的前妻終止妊娠。

訴訟文件有席爾瓦前妻和他兩位朋友間簡訊截圖，內容是前妻說，她在尋求墮胎時可在哪裡獲得幫助。根據德州論壇報，訴訟中提及的第三名女性，向席爾瓦前妻提供休士頓地區墮胎藥物。席爾瓦和前妻於2月離婚，兩人育有兩女。

訴訟文件指出，席爾瓦前妻2022年7月懷孕，在此前不久，聯邦最高法院推翻羅素韋德案（Roe vs. Wade），該案在德州推動了相關法案。

其前妻懷孕後，開始向住在休士頓兩位朋友諮詢終止妊娠建議，這些朋友分享連結，建議席爾瓦妻子向外州尋求墮胎婦女資源，根據德州法律，這些行為被視為非法協助和教唆墮胎。

席爾瓦訴訟中提到所有婦女，都沒因訴訟中描述的行為受到刑事指控，但席爾瓦一位法律代表向德州論壇報提供一份聲明稱，他們願意替任何促成墮胎者（即使是供應鏈者）求償賠償金。

代表休士頓德州眾議員凱恩（Briscoe Cain）在聲明中稱，「任何參與分發或製造墮胎藥者，都將被起訴」。他將與德州前司法部長米切爾（Jonathan Mitchell）代表席爾瓦參加訴訟。米切爾長期反對墮胎，是德州SB 8反墮胎法制定者。

除金錢賠償外，席爾瓦訴訟還尋求法院禁令，禁止被告在該州提供墮胎藥。

墮胎 德州 休士頓

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