哈縣克羅斯比學區 將每周上課4天

哈里斯縣的克羅斯比學區將每周上課四天。(Crosby ISD臉書)

位於哈里斯縣的克羅斯比學區 (Crosby ISD)，七名教委在日前的會議中以四票對三票通過，每周上課四天的提案，這是德州 已決定只上課四天的學區中最多學生，也是哈里斯縣唯一的一個，但這已呈現社會演變的趨勢。

德州已經施行每周只上課四天的學區，絕大多數是在偏鄉，一來是為了吸引老師前往教學，一來是農場牧場上用得上幫手，除了周末以外孩子還有一天可以幫助家庭生計。但休士頓市所在的哈里斯縣不是偏鄉，學生家長每周一到周五要外出工作，學生如果周五不上學，家長可能沒辦法自己帶孩子，雇請保母(baby-sitter)則會增加家長的財務負擔。

根據克羅斯比學區對家長所做的意見調查，有41%的家長反對只上四天課，他們指出周五不上課會造成照顧孩子的問題。27日的投票中，學區教委之間四人贊成、三人反對，從2023年秋季班(8月7日開學)開始，只有周一到周四上課，但這四天每天增加20-25分鐘的教學時間。老師每周五休假，但每月有一個周五老師和職員會到校，進行教職員發展(staff development)事務。

本學年在去年夏季開始的時候，克羅斯比學區的老師人數比前一學年少了40人，多數教委認為如果不改善待遇與工作環境，願意來當老師的會越來越少。學區總監寶菈帕特森(Paula Patterson)在27日的決議之後樂觀的表示，在工作天數上減少，可以讓老師有三天的周末可以休息充電，教學的效果會比較好，也會讓願意應徵的老師增多。

但教育 專家擔憂這個趨勢會讓美國的教育水平更為落後，多數學生在沒有老師指導監督的情況下，願意自己下功夫努力的其實很少，經過新冠疫情的衝擊，現在每周又少掉一天的學習，下一代的知識水平如何能讓美國在世界有足夠的競爭力？