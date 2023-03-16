接管休士頓學區 教育廳拍板

休士頓獨立學區的Wheatley High School。（取自Wheatley High School網站）

德州教育 廳15日在與休士頓 地區的州議員閉門會議後宣布，他們將接管休士頓獨立學區 。與會聯邦議員希拉傑森李（Sheila Jackson Lee）轉述，廳長莫拉斯（Mike Morath）表明依據州法House Bill 1842，他不得不接管學區,，畢竟財務狀況已經惡化連續五年了。州議員Ron Reynolds則告訴KXAN電視台，「這是休士頓獨立學區的最糟結局」。

休士頓獨立學區的財政惡化已經不是新聞了，教育廳早在2019年就已經通報Wheatley High School連續五年財務不佳，雖然學區總監豪斯（Millard House II）努力改善，惠特利高中( Wheatley High School)已經回升到C級、休士頓學區整體回到B級，但是教育廳在與地方人士角力一年多之後，仍然決定接管。

教育廳長莫拉斯表示，下一步的行動將是要求學區的教委辭職，並由選任的總監接管，應該6月1日就會完成交接。同時也將離任的學區總監豪斯，在得知決定後表示，他在就任時就知道學區面臨的壓力，包括教育廳亟於接管，但是今天的決定等於抹煞了之前所有的努力，但他仍將確保順利過度。

休士頓政壇人士，如市長特納（Sylvester Turner）、議員Carol Alvarado、Borris Miles與John Whitmire都曾嘗試阻止接管，不過最後仍無法阻止事態。