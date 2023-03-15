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分歧投票 共和黨譴責眾議員岡薩雷斯

編譯陳盈霖／綜合外電報導
德州共和黨4日投票，譴責該黨聯邦眾議員岡薩雷斯（Tony Gonzales）。（KHOU 11）
德州共和黨4日投票，譴責該黨聯邦眾議員岡薩雷斯（Tony Gonzales）。（KHOU 11）

KHOU 11電視台報導，德州共和黨4日投票，譴責該黨聯邦眾議員岡薩雷斯（Tony Gonzales），因其在近期投票中，與該黨產生分歧。

德州共和黨執行委員會（State Republican Executive Committee，SREC）以57票對五票通過譴責協議，一位成員棄權。這項譴責協議，需五分之三票數才能通過。

此舉可允許德州共和黨委員會在岡薩雷斯下一次初選時，可以放棄「黨內競爭中保持中立」的規定。

共和黨最後一次，也是唯一一次做出譴責自己人是在2018年，當時的對象是時任德州眾議會議長斯特勞斯（Joe Straus），他是來自聖安東尼奧（San Antonio）的溫和派。

岡薩雷斯並未出席當天執行委員會議，但在2日於聖安東尼奧舉行的記者會後談論到此問題。在他所在地區烏瓦德（Uvalde）校園發生大規模槍案後，他特別替去年通過的雙邊槍械法（bipartisan gun law）辯護。他說，如果再次進行投票，「若可以的話，我會投兩票。」

他說，「事實上，我獲得將近1400張票，其中大部分是共和黨的。」

岡薩雷斯競選團隊在聲明中回應這些指責。競選發言人艾伯森（Evan Albertson）說，「今天，就像每天一樣，國會議員岡薩雷斯代表TX-23區選民。他與退伍軍人交談，拜訪邊境巡邏人員，並在一個他從藍色變成紅色的縣，會見選民。」

在4日於奧斯汀舉行的SREC季度會議上，並未就譴責進行公開辯論。委員會進行約一個多小時的會議後，立即對決議進行投票。

最初的譴責決議來自麥迪納縣（Medina），該縣位於聖安東尼奧以西，是岡薩雷斯第23區一部分。該縣引用他支持去年通過的雙邊槍械法，以及他對一項同性婚姻保護法案的投票。

該決議還指出，他反對德州共和黨籍眾議員羅伊（Chip Roy）推動的邊境安全法。

岡薩雷斯是投票支持槍枝法僅有的14名共和黨人之一，也是唯一來自德州的代表。他在德州共和黨人中，獨自站出來強烈批評羅伊的法案，稱該法案將有效結束庇護。

共和黨 德州 投票

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