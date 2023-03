達拉斯13歲女孩 被男子誘拐到北卡州

卡瑪丘涉拐少女,遭警方逮捕。(Davidson County Jail)

達拉斯一名13歲女孩被父母報失蹤,警方追查後發現她應該是被人誘拐到外州,北卡 羅萊納州戴維森縣(Davidson County)警局13日(周一)大陣仗派員進入一間住宅搜查,把那名女孩成功救出並逮捕一名34歲男子。

這位女孩失蹤以後達拉斯市警局開始調查,發現這位女孩在社交媒體上經常與一名成年男子交談,從談話內容可以看出那名男子設法讓女孩對他產生戀情,接著男子用某種方式轉了一些現金到她手中,慫恿她用那筆錢逃家,他會在約定的地方接她上車,然後兩人可以到遠方去永久廝守在一起。

警方調查時發現來接她的那輛車是來自北卡羅萊納州,車主是北卡州的雷星頓市(Lexington)的居民,該市是位於戴維森縣。13日那天戴維森縣警局派出許多員警到達雷星頓市的一戶住宅,女屋主希姆(Trop Sim)被大隊人馬嚇了一跳,警察 出示搜索令後闖進住宅,把所有房間和櫥櫃的門打開,把窗簾扯下、床罩掀開,東西凌亂散落滿地。

但那位女孩並不在屋裡,警員接著到後院搜查儲物小屋(storage shed),那裡面住著一個年輕男子,13歲的女孩也在裡面。警察將那名男子逮捕,他是34歲的西語裔青年卡瑪丘(Jorge Camacho),法官把他的保釋金訂為125萬元,他目前被關在戴維森縣拘留所 (Davidson County Jail)。

屋主向警察表示,卡瑪丘是她兒子的朋友,他是無家可歸的人,兩年前她收留了卡瑪丘,卡瑪丘在院子裡搭出那間儲物小屋,兩年來她都看不出卡瑪丘是會幹下這種事的壞人,她根本不知道那位13歲的女孩被藏在小屋裡。

卡瑪丘被控八項罪名,包括誘拐兒童(child abduction)、重罪拘禁兒童(felonious restraint of a child)、人口走私(human trafficking)、兩項法定強姦15歲以下兒童(statutory rape of a child under 15)、兩項法定性侵15歲以下兒童(statutory sexual offense with a child under 15)、與兒童的不正當自由(indecent liberties with a child)。那位女孩在醫院接受檢查與治療後,已回到達拉斯的家中。