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達拉斯13歲女孩 被男子誘拐到北卡州

編譯林思牧／綜合報導
卡瑪丘涉拐少女，遭警方逮捕。(Davidson County Jail)
卡瑪丘涉拐少女，遭警方逮捕。(Davidson County Jail)

達拉斯一名13歲女孩被父母報失蹤，警方追查後發現她應該是被人誘拐到外州，北卡羅萊納州戴維森縣(Davidson County)警局13日(周一)大陣仗派員進入一間住宅搜查，把那名女孩成功救出並逮捕一名34歲男子。

　這位女孩失蹤以後達拉斯市警局開始調查，發現這位女孩在社交媒體上經常與一名成年男子交談，從談話內容可以看出那名男子設法讓女孩對他產生戀情，接著男子用某種方式轉了一些現金到她手中，慫恿她用那筆錢逃家，他會在約定的地方接她上車，然後兩人可以到遠方去永久廝守在一起。

　警方調查時發現來接她的那輛車是來自北卡羅萊納州，車主是北卡州的雷星頓市(Lexington)的居民，該市是位於戴維森縣。13日那天戴維森縣警局派出許多員警到達雷星頓市的一戶住宅，女屋主希姆(Trop Sim)被大隊人馬嚇了一跳，警察出示搜索令後闖進住宅，把所有房間和櫥櫃的門打開，把窗簾扯下、床罩掀開，東西凌亂散落滿地。

　但那位女孩並不在屋裡，警員接著到後院搜查儲物小屋(storage shed)，那裡面住著一個年輕男子，13歲的女孩也在裡面。警察將那名男子逮捕，他是34歲的西語裔青年卡瑪丘(Jorge Camacho)，法官把他的保釋金訂為125萬元，他目前被關在戴維森縣拘留所(Davidson County Jail)。

　屋主向警察表示，卡瑪丘是她兒子的朋友，他是無家可歸的人，兩年前她收留了卡瑪丘，卡瑪丘在院子裡搭出那間儲物小屋，兩年來她都看不出卡瑪丘是會幹下這種事的壞人，她根本不知道那位13歲的女孩被藏在小屋裡。

　卡瑪丘被控八項罪名，包括誘拐兒童(child abduction)、重罪拘禁兒童(felonious restraint of a child)、人口走私(human trafficking)、兩項法定強姦15歲以下兒童(statutory rape of a child under 15)、兩項法定性侵15歲以下兒童(statutory sexual offense with a child under 15)、與兒童的不正當自由(indecent liberties with a child)。那位女孩在醫院接受檢查與治療後，已回到達拉斯的家中。

警察 北卡 拘留所

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