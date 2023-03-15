我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「砸碎門奔保險櫃」每家作案2分鐘 2嫌連盜南加7餐廳

矽銀倒閉 金山華人創業者4次轉帳失敗 排隊取出數百萬

龍岡親義總會主席自台北訪休士頓

【休士頓訊】
關慶豐（右四）、劉育蘭（左四）在下塌酒店與僑教中心主任王盈蓉（左三）共進早餐。（劉秀美提供）
關慶豐（右四）、劉育蘭（左四）在下塌酒店與僑教中心主任王盈蓉（左三）共進早餐。（劉秀美提供）

世界龍岡親義總會總主席關慶豐和劉育蘭秘書長3月12日到訪休士頓，這是他們訪問美國和加拿大龍岡分公所的第一站。世界龍岡親義總會成立已有63年了，是全球性的大社團，1960年在香港成立，1969年遷到台灣，會址設在台北。

僑務委員劉秀美也是世界龍岡親義總會的名譽會長，當日安排本地龍岡親義公所會員們和他們共聚，並拜會駐休士頓台北經文處處長羅復文及僑教中心主任王盈蓉，關慶豐和劉育蘭盛讚羅復文及王盈蓉對僑胞的關懷、照顧、鼓勵，尤其勉勵青年世代要多多學習不同的領域，更接觸國際社會。他們祝福大家2023年好運隨春到，萬象更新好預兆。

劉秀美在聚會時介紹龍岡由來時提到，桃園三結義，是「三國演義」中的一個故事，記載東漢時期劉備、關羽、張飛三人在桃花盛開的園林，結拜為兄弟，後來趙雲加入，追隨劉備。為什麼稱呼龍岡呢？是因為在清朝康熙初年，開平縣有一所龍岡古廟，廟內供奉著劉、關、張、趙四位先祖的神像。於是劉、關、張、 趙四姓的宗親，不論來自何方，效法當年桃園三結義，以忠義仁勇的精神，在全世界成立龍岡親義公所，例如在休士頓，是休士頓龍岡親義公所。各公所每次在新舊職員交接的儀式，或開會前，全體都要起立，先恭讀先祖劉備的遺訓：勉之勉之，莫以惡小而為之，莫以善小而不為；惟德惟賢，可以服人。

關慶豐分享他的成長經歷包括社團經驗、一步一腳印的創業路程。他是從金門到台灣，在台北科技大學、淡江大學研究所後，進入社會即從事建築業，從工程師做到總經理，現在是「漢豐開發建設股份有限公司」負責人。

駐休士頓台北經文處處長羅復文（左四）在劉秀美陪同下於駐處接待關慶豐（右四）及劉育...
駐休士頓台北經文處處長羅復文（左四）在劉秀美陪同下於駐處接待關慶豐（右四）及劉育蘭（左三）等一行。（劉秀美提供）

休士頓 香港 加拿大

上一則

分歧投票 共和黨譴責眾議員岡薩雷斯

下一則

超寫實藝術家冷軍親自示範畫作 觀眾折服

延伸閱讀

3歲妹扣板機 誤槍殺4歲姊

3歲妹扣板機 誤槍殺4歲姊
休士頓商業區遭劫匪2度重摔 越南裔單親媽癱瘓

休士頓商業區遭劫匪2度重摔 越南裔單親媽癱瘓
北美洲旅館公會返台參訪 羅復文授旗

北美洲旅館公會返台參訪 羅復文授旗
參選市長 John Whitmire獲華商支持

參選市長 John Whitmire獲華商支持
非法傾倒垃圾 休士頓北部愈演愈烈

非法傾倒垃圾 休士頓北部愈演愈烈
台灣新創團隊訪休士頓 強化台美連結

台灣新創團隊訪休士頓 強化台美連結

熱門新聞

前往駐芝中領館證件大廳者，需先上網預約號碼。(駐芝中領館官網)

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

2023-03-07 11:57
趁修手機，偷取被害人私密照片。(Cleveland市警方／ABC13)

手機送修後 德州女子智能手表跳出警示 瞬間花容失色

2023-03-08 18:11
現場安全錄像顯示張蓉摔倒在地後，歹徒試圖搶走掉在地上的財物。(新聞周刊截頻)

非裔男當街搶劫 德州越南裔單親媽「2度重摔」致癱瘓

2023-03-13 21:00
43歲的麥克瑞曾在2019年因沒有隱蔽槍證攜槍被逮捕。(密西根懲教廳)

密州大槍手遺書公布 連問4個為什麼自己被討厭

2023-03-10 12:18
客廳。（Airbnb）

利用貨櫃變出6層豪華樹屋 德州創意男採民宿經營

2023-03-09 22:56
德州一男子迷戀上播客女主持，愛而不得後到西雅圖將其殺害。圖為麥克風示意圖。(Pexels)

德州男迷戀女主持愛而不得 赴西雅圖槍殺她後自殺

2023-03-11 16:21

超人氣

更多 >
俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽
遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變

遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變
山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」
「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立

「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立
中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」