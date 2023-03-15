龍岡親義總會主席自台北訪休士頓

關慶豐（右四）、劉育蘭（左四）在下塌酒店與僑教中心主任王盈蓉（左三）共進早餐。（劉秀美提供）

世界龍岡親義總會總主席關慶豐和劉育蘭秘書長3月12日到訪休士頓 ，這是他們訪問美國和加拿大 龍岡分公所的第一站。世界龍岡親義總會成立已有63年了，是全球性的大社團，1960年在香港 成立，1969年遷到台灣，會址設在台北。

僑務委員劉秀美也是世界龍岡親義總會的名譽會長，當日安排本地龍岡親義公所會員們和他們共聚，並拜會駐休士頓台北經文處處長羅復文及僑教中心主任王盈蓉，關慶豐和劉育蘭盛讚羅復文及王盈蓉對僑胞的關懷、照顧、鼓勵，尤其勉勵青年世代要多多學習不同的領域，更接觸國際社會。他們祝福大家2023年好運隨春到，萬象更新好預兆。

劉秀美在聚會時介紹龍岡由來時提到，桃園三結義，是「三國演義」中的一個故事，記載東漢時期劉備、關羽、張飛三人在桃花盛開的園林，結拜為兄弟，後來趙雲加入，追隨劉備。為什麼稱呼龍岡呢？是因為在清朝康熙初年，開平縣有一所龍岡古廟，廟內供奉著劉、關、張、趙四位先祖的神像。於是劉、關、張、 趙四姓的宗親，不論來自何方，效法當年桃園三結義，以忠義仁勇的精神，在全世界成立龍岡親義公所，例如在休士頓，是休士頓龍岡親義公所。各公所每次在新舊職員交接的儀式，或開會前，全體都要起立，先恭讀先祖劉備的遺訓：勉之勉之，莫以惡小而為之，莫以善小而不為；惟德惟賢，可以服人。