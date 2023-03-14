艾爾帕索邊界橋 千餘偷渡客企圖闖關

大批無證客在艾爾帕索的美墨邊界與警對峙。(FOX14)

艾爾帕索與墨西哥 之間的跨境大橋，12日(周日)因為有千餘名偷渡客 企圖集體闖關而封閉，國會兩黨如果不能合作達成立法，偷渡問題無法獲得有效解決方案。

與德州西角艾爾帕索市隔著格蘭德河(Rio Grande)對望的，是墨西哥的大城華瑞茲市(Ciudad Juarez)，有許多來自拉丁美洲、加勒比海和非洲的偷渡客在這裡伺機，想要趁隙偷渡進入德州，有時還有來自中國的偷渡客出現在這裡。艾爾帕索地區的電視台12日報導，因為華瑞茲市的偷渡客聚居點發生騷動，一批有一千多人之眾的亂民企圖集體衝過「往北通道橋」(Paso Del Norte bridge)。

海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)把鋼樑閘門關上，但這群主要是委內瑞拉人(Venezuelans)組成的亂黨繼續望前推擠，美國的移民單位增派人手阻攔，墨西哥方面則動用軍隊把亂民趕回墨西哥去，媒體播放民眾用手機拍下的視頻，群眾高聲吶喊要求美國這邊的人員把閘門打開，景況相當驚悚，但媒體並沒有告知墨西哥那邊到底市發生了什麼事。邊界橋關閉數小時後亂民全數被清走，交通逐漸恢復正常。

另外，以德州為首的21個紅州對拜登 政府的移民政策提出挑戰，他們選擇在維多莉亞市(Victoria)市的聯邦法院提訴，背後的原因是這個荒僻地區的聯邦法院只有一位法官，而他是被前總統川普指派的，是個相當偏右的保守人士。拜登政府認為，如果這項挑戰訴訟由堤普頓法官(Drew Tipton)審理，聯邦敗訴的可能性極高，因此向該法院提出動議，希望堤普頓法官把這項訴訟轉移(transfer)到華府的法院審理，或者至少也應該轉移到德州首府奧斯汀的聯邦法院。

拜登政府指責共和黨用「採購法官」(judge shopping)的方式來擾亂法制系統，看準了堤普頓法官會偏袒保守一方。但堤普頓法官於3月10日(周五)宣布，拒絕把該案轉移到其他法院去審理。堤普頓法官先前已兩度將拜登政府的移民新政策阻攔(blocked)，而國會兩黨目前分歧嚴重，要達成共識制定出新的移民法規絕無可能。