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參選市長 John Whitmire獲華商支持

【休士頓訊】
John Whitmire（左三）與華裔女性僑領相見歡。（記者封昌明／攝影）
John Whitmire（左三）與華裔女性僑領相見歡。（記者封昌明／攝影）

休士頓西南區管委會主席李雄於日前舉辦休士頓市長候選人、德州15區參議員John Whitmire見面會 。有約三十名華埠管委會範圍及亞裔社區人士到場支持，眾人與Whitmire參議員就市政發展及多元特別亞裔社群在休市的前景，交流了眾多意見及就不同議題討論細節。

已經有五十多年公眾服務工作經驗，也是州政府任職時間最長的Whitmire 參議員表示，他自己及所有人絕不能把休士頓的多元族群發展榮景，視為理所當然而加以忽視。

定居休士頓多年，Whitmire 參議員最初由鄰居朋友們探尋他加入市長選戰的可能性。他和鄰居在休士頓開車走了一圈，觀察各區市容，歸納了經濟發展、教育、建設、犯罪、遊民、非法傾倒垃圾等等幾個重大、引起市民強烈關切的議題，Whitmire 結論認為他應該也願意為休士頓市而努力-在關心休士頓的各界公眾服務志工、也就是社區領袖甚至全體市民的協助之下。

Whitmire 舉覆蓋百利大道的國際區管委會、西南區管委會範圍為例，說明是全休士頓文化最多元豐富的地區，要更加強介紹及號召，吸引其他地區市民前來在安全環境中購物、參觀，享受並瞭解不同的生活面向與特色，提升彼此交流互動。在座的宴席主人暨西南區管委會主席李雄、活動共同主持人林富桂、國際區管委會主席李蔚華、建築師李兆瓊、學者及教育機構代表Nancy Li、以及醫學中心新興旅館業者也都提出針對華裔的法案、經濟前景、文化交流、教育體系、社區發展等等面向的心得，請教Whitmire 的想法意見。

另外西南區管委會的經濟組組長David Peters、治安組組長Peter Acquaro 等也在座聆聽各方意見，其他社區類政府組織參與者還包括TIRZ#20主席 Welcom Wilson, Jr. 以及Spring Branch 管委會的董事會成員。

針對連結亞裔社區，Whitmire 參議員也特別感謝他參議員休士頓辦公室的亞裔連絡員李智鄉( Gigi Lee )。Whitmire 介紹李智鄉是典型亞裔女性移民代表：少女時代由韓國抵達美國，英文是她的第二語言、而且她也嫻熟西班牙語，在參議員辦公室的溝通聯絡工作上，發揮了很大的力量。

面對預期激烈的休士頓市長選戰， Whitmire 表示他有超過半世紀的公職人員經驗，他不是追求個人生涯更高峰，而是希望為休士頓做公眾服務人員。目前Whitmire 仍然繼續他的參議員職務，將在今年六月正式展開角逐市長職務的選戰。他並期待不久後，有更多與亞裔社區討論的安排，大家互動交流，營造休士頓多元發展的未來。

李雄表示，將於未來繼續邀請其他休士頓市長參選人，與華埠及亞裔社區面對面溝通問題並交流意見，以利於大家在選舉時投下寶貴選票，挑選最符合理想的候選人。

西南管理區主席李雄（右三）邀請多位華人僑領與休士頓市長參選人John Whitm...
西南管理區主席李雄（右三）邀請多位華人僑領與休士頓市長參選人John Whitmire(左三)見面。 （記者封昌明／攝影）
John Whitmire仔細聆聽各界意見。 （圖：劉佳音提供）
John Whitmire仔細聆聽各界意見。 （圖：劉佳音提供）

休士頓 參議員 亞裔

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