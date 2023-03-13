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16歲至18歲精神疾病少年 德州擬禁買槍

編譯陳盈霖／綜合外電報導
德州參議會8日通過一項法案，彌補德州法律中，允許向16歲至18歲，因精神疾病非自願住院者出售槍枝的漏洞。（Getty Images）
德州參議會8日通過一項法案，彌補德州法律中，允許向16歲至18歲，因精神疾病非自願住院者出售槍枝的漏洞。（Getty Images）

KPRC 2電視台報導，德州參議會8日通過一項法案，彌補德州法律中，允許向16歲至18歲，因精神疾病非自願住院者出售槍枝的漏洞。這也是參議會在本屆議會上通過的第一項法案。

法院應向德州公共安全廳（Texas Department of Public Safety）報告所有非自願的精神健康住院紀錄，然後將這些紀錄發送至聯邦調查局（FBI）的國家槍枝背景調查系統。

然而去年，ProPublica和德州紀事報（Texas Tribune）一項調查發現，由於德州法律撰寫方式存在問題，及州政府指導意見不明確，縣和地區法院沒有報告16歲及以上青少年心理健康住院相關資訊。

因此，當那些非自願住院青少年年滿18歲時，且無犯罪紀錄時，他們可通過背景調查購買槍枝。

但這個問題在去年烏瓦德（Uvalde）鎮小學發生大規模槍案後曝光。當時一名18歲槍手通過背景調查後，買了兩支AR-15半自動步槍，槍殺校園19名學生和兩名教師。官員們說，槍手有精神健康問題史，但從未住院過。

2022年6月，拜登總統（Joe Biden）簽署兩黨更安全社區法案（Bipartisan Safer Communities Act.），該法將州對聯邦背景紀錄系統的報告要求，改為包括16歲及以上青少年的精神健康審查，如此一來，德州的報告便不符合聯邦法。

德州參議員霍夫曼（Joan Huffman）提交的這項法案，將使德州遵守聯邦法，並澄清法院必須報告由法院下令的精神健康服務，及因精神疾病或智力殘疾進入醫療機構的情況。儘管該法在參議會通過，但在提交給州長辦公室前，仍需經過眾議會審議。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）將學校安全列為本年度議會緊急事項。

霍夫曼說，「這項法案是向州長發出的緊急呼籲，因該法間接，在某些情況下是直接影響校園安全，是重要法案。」

8日在參議會發言時，來自聖安東尼奧德州參議員古特雷茲（Roland Gutierrez）指出，填補漏洞不會影響2018年聖塔菲（Santa Fe）高中槍擊案的槍手，也不會影響烏瓦德槍案兇嫌，這兩人都沒有青少年精神健康住院紀錄。

青少年倡議者和槍枝權利組織，敦促在報告青少年紀錄時要特別謹慎，也呼籲能提供途徑，讓年輕人恢復槍枝權。

心理健康倡議者警告，在涉及槍枝暴力時，不要將精神疾病作為替罪羔羊。

德州參議員霍爾（Bob Hall）會上詢問霍夫曼，她是否可保證該法不會被制定為紅旗法（red flag law），這通常指的是允許政府從被「標記」為對他人有危險的人手上沒收槍枝的法律。

他還詢問，該法案影響的個人，未來是否能從名單中刪除，還得以購買槍枝。

霍夫曼說，這不是紅旗法，而是要求德州警察建立一個程序，當一個人獲得司法命令，證明該人不再無行為能力時，便可修正紀錄。

德州 參議員 心理健康

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